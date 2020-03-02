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الوقاية المدنية بميدلت تنظم "ورشات للإسعافات"

الوقاية المدنية بميدلت تنظم "ورشات للإسعافات"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 21:55

نظمت القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بميدلت، الإثنين بثكنتها، أبوابا مفتوحة وورشات تكوين في مجال الإسعافات الأولية لفائدة الساكنة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للوقاية المدنية.

وعرف هذا النشاط حضور عامل إقليم ميدلت، مصطفى النوحي، الذي كان مرفوقا برئيس المحكمة الابتدائية بالمدينة، ووكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، والكاتب العام للعمالة وعدد من الشخصيات العسكرية والمدنية والإدارية، وفعاليات المجتمع المدني.

كما قدم القائد الإقليمي للوقاية المدنية بميدلت، الرائد ربيع الهبزي، عرضا لمختلف تدخلات الوقاية المدنية في مجال إخماد الحرائق وتقديم المساعدة في حوادث السير، وإنقاذ الغرقى، مستعرضا مختلف أجهزة ووسائل التدخل المستعملة لهذه الغاية، والأطقم البشرية والوسائل اللوجيستكية المتوفرة؛ كما قدم حصيلة عمل الوقاية المدنية ونسب تدخلاتها بكل مناطق الإقليم.

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