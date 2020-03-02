‪الوقاية المدنية تُقدم حصيلة تدخلاتها في اشتوكة‬

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

أفادت معطيات إحصائية للقيادة الإقليمية للوقاية المدنية باشتوكة آيت باها بأن عدد التدخلات التي قامت بها مصالحها، على مستوى الإقليم، بلغت 2277 تدخلا سنة 2019، بنسبة زيادة بلغت 29.23 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأضافت إحصائيات القيادة الإقليمية ذاتها، التي نظمت أبوابا مفتوحة احتفاء بيومها العالمي، الذي يصادف فاتح مارس، أن عمليات مصالح الوقاية المدنية بالإقليم شملت تدخلات في مجال حوادث السير، وإخماد الحرائق، وعمليات إنقاذ بمختلف شواطئ الإقليم، وحوادث التيار الكهربائي واستعمال الغاز، وحالات الإغماء والتسمم وغيرها.

ووفقا للمعطيات ذاتها، تكمن الأخطار المتواجدة بإقليم اشتوكة آيت باها، التي تتطلب تدخل مصالح الوقاية المدنية باستمرار، أخطار الطرقات، والأخطار المتعلقة بالأنشطة الفلاحية، والحرائق داخل التجمعات السكنية والمؤسسات الخدماتية، وحرائق الغابات والأعشاب الجافة، وأخطار نقل المواد الخطيرة، وأخطار الفيضانات، وأخطار المقالع وأخطار الشواطئ والمجاري المائية والسدود.

يشار إلى أن مراكز الإغاثة في اشتوكة آيت باها تتكون من وحدة الوقاية المدنية في بيوكرى، ومركز الإغاثة للوقاية المدنية بآيت باها، ومركز الإغاثة للوقاية المدنية بسيدي بيبي؛ فيما يُنتظر إنجاز مركز آخر في منطقة سيدي عبو، بجماعة ماسة. كما يعمل 58 عنصرا، موزعين بين الضباط وضباط الصف ومساعد إداري، ضمن فرق التدخلات بهذه المراكز.