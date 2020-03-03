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الرئيسية | جهات | "أسرة الوقاية" بورزازات تحتفل بـ"مسعف لكل بيت"

"أسرة الوقاية" بورزازات تحتفل بـ"مسعف لكل بيت"

"أسرة الوقاية" بورزازات تحتفل بـ"مسعف لكل بيت"
محمد ايت حساين
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 12:40

أشرف عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، على حفل تخليد أسرة الوقاية المدنية ليومها العالمي بورزازات، بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية بالمدينة ذاتها، والسلطات المحلية والأمنية، ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية، وتلاميذ من المؤسسات التعليمية الابتدائية.

وعرف هذا الاحتفال، المنظم تحت شعار "مسعف لكل بيت"، تقديم مجموعة من العروض للتعريف بالمهمات التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنية، وعرض اللوجستيك والمعدات المتوفرة بالقيادة الإقليمية للوقاية المدنية بورزازات.

وقدم القائد الإقليمي للوقاية المدنية لعامل الإقليم والوفد المرافق له إحصائيات عن الآليات والموارد البشرية التي تغطي الإقليم، وعدد التدخلات التي قامت بها عناصر الوقاية المدنية بمختلف مناطقه، خصوصا في حالات الكوارث الطبيعية، وحوادث السير، وإخماد الحرائق، وغيرها من التدخلات.

وبلغت عدد التدخلات التي قامت بها مصالح الوقاية المدنية السنة المنصرمة على مستوى إقليم ورزازات 3433 تدخلا، مقابل 2262 تدخلا سنة 2018، أي بمعدل ارتفاع بلغ 1171.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مسعف في كل بيت الثلاثاء 03 مارس 2020 - 13:11
ولما لا في كل مدرسة وفي كل المرافق.هناك برامج تحسيسية للتعامل مع الحوادث اليومية يحصل المتدرب على التعامل مع الحالات المستعجلة على "شهادة وقائي" في الاجراءات الاولية المتخدة والاتصال بالجهات المعنية المختصة. رغم ان كلمة ورزازات مكونة من حروف متفرقة الا انه سيدهشونكم. اصحاب الدوخة فالفراغ عليكم بالامتناع.
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