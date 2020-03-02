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الرئيسية | جهات | "جهة العيون" تصادق على إبرام اتفاقيات شراكة

"جهة العيون" تصادق على إبرام اتفاقيات شراكة

"جهة العيون" تصادق على إبرام اتفاقيات شراكة
هسبريس من العيون
الاثنين 02 مارس 2020 - 23:49

صادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، الإثنين بالعيون، بالإجماع، على جميع النقاط المبرمجة ضمن جدول أعمال دورة مارس العادية المخصصة للدراسة والمصادقة على 07 نقاط، برئاسة سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس الجهة، وبحضور عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، وبنصاب قانوني لأزيد من 34 عضوا؛ وذلك بعد الاطلاع على تقرير إخباري حول أنشطة مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين.

ومن ضمن النقاط المصادقة عليها "اتفاقية شراكة مع جامعة الأخوين في مجال التكوين المستمر"، هادفة إلى النهوض بالتكوين على مستوى التعليم العالي وفتح آفاق واعدة لأبناء المنطقة وتيسير ولوجهم إلى الجامعات المختصة على المستوى الوطني؛ بالإضافة إلى "اتفاقية شراكة مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة"، رامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، والمساهمة في تأهيل مجموعة من الأطباء والدكاترة من أبناء المنطقة.

كما صادق المجلس على "اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة العيون الساقية الحمراء"، إلى جانب المصادقة وبالإجماع على "اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مركز جامعي للتكوين في كرة القدم بجهة العيون الساقية الحمراء" ترمي إلى تعزيز البنيات التحتية الرياضية الأكاديمية، وستمكن من توفير فرص عمل قارة لأبناء الأقاليم الجنوبية في مجالات التكوين والإدارة الرياضية.

وانكب المجلس، خلال اللقاء ذاته، على تعيين ثلاثة ممثلين عن الجهة بمجلس الحوض المائي الساقية الحمراء وادي الذهب، ومناقشة وضعية قطاع الفلاحة بالجهة، إذ تم التأكيد على العمل من أجل النهوض بهذا القطاع وتحسين أوضاع الفلاحين.

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