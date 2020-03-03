خزانة وسائطية تنفتح على مدارس بدواوير خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

لم يمنع طول الطرق المعبّدة والأخرى الترابية من وصول ممثلين عن الخزانة الوسائطية بخريبكة، اليوم، إلى الوحدة المدرسية أيت لمفضّل التابعة لمجموعة مدارس الخيارات الواقعة بأحد دواوير الجماعة القروية أولاد عزوز، من أجل تنظيم أنشطة موازية للعملية التعليمية التعلمية وإخراج المتعلمين من جوّ الدراسة إلى أجواء الترفيه المصاحب للتعلّم.

وكان لجميع تلاميذ الوحدة المدرسية أيت لمفضّل موعد مع فقرات تربوية وترفيهية متنوّعة، ضمن الأنشطة الموازية المسطّرة في البرامج الأسبوعية والسنوية التي تواكب عمليات إرساء الموارد الدراسية، خاصة تلك التي تتقاطع أهدافها مع أهداف الأندية المدرسية.

وبحضور مدير المؤسسة التعليمية وأطرها التربوية، عملت الخزانة الوسائطية التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط على توفير المعدّات اللوجيستيكية والأدوات المدرسية الضرورية لإنجاح ورشات "إعادة التدوير"، و"الحكاية"، و"التلوين".

وإلى جانب الورشات المذكورة، التي استفاد منها حوالي 90 تلميذا وتلميذة، تم عرض فيلم تربوي يلامس مجموعة من المواضيع التربوية والتحسيسية، دون أن يخلو من لقطات فكاهية وترفيهية لقيت استحسان المتعلمين بمختلف مستوياتهم الدراسية.

وفتح منظمو النشاط نقاشا حول مضامين الفيلم التربوي، من أجل إتاحة الفرصة للمتعلمين للتعبير عن أفكارهم وتمثلاتهم ومواقفهم من الشريط المعروض، بهدف تصحيح بعض المعتقدات الخاطئة وتبديد المخاوف التي تشغل بال الأطفال.

وعمل مؤطرو ومؤطرات الورشات، من خلال عرض صور وفيديوهات متنوعة، على تعريف المتعلمين بفضاء الخزانة الوسائطية الموجودة بمدينة خريبكة، وتقريبهم من مرافقها وخدماتها، بغية تحبيبهم في القراءة ونشر ثقافة المطالعة والاهتمام بكل ما يرتبط بهما من وسائط ورقية ورقمية.

وكان للجانب الترفيهي حضور قويّ ضمن الأنشطة المنظمة، حيث تفاعل المتعلمون مع الفقرات الغنائية والبهلوانية التي اختُتمت بها الصبيحة، وتجلى ذلك في انخراط الأطفال بمختلف أعمارهم في الغناء والتصفيق والضحك تفاعلا مع عروض البهلوان.

يشار إلى أن الزيارة التي نظمها الطاقم المذكور تأتي في إطار اتفاقية مُبرمة بين الخزانة الوسائطية وبين المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، وتهدف إلى "انفتاح المؤسسات التعليمية على المجتمع المدني والفضاءات التي تمكّن التلاميذ والتلميذات من الاطلاع والبحث والمشاركة في الورشات الفنية والثقافية والترفيهية".