"كورونا" يؤجل تظاهرات فنية ورياضية بتزنيت‬

مصطفى البكار

قرّرت لجنة أمنية مختلطة، خلال اجتماع عقد زوال اليوم الثلاثاء بمقر عمالة تزنيت، تأجيل فعاليات مهرجان اللوز المزمع تنظيمه بمدينة تافروات بين 5 و8 مارس الجاري.

كما تقرر خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه حسن خليل عامل إقليم تزنيت، تأجيل موعد النسخة الثالثة لمنافسات كأس العالم ساتوك للأيتام الذي كان من المنتظر أن تحتضنه مدينة تزنيت في الفترة الممتدة بين 13 و19 أبريل المقبل.

ويدخل هذا الإجراء في إطار "التدابير المتخذة من طرف اللجنة الوطنية للقيادة المحدثة منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن "فيروس" كورونا المستجد والمتعلقة بتأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية، وإلغاء التجمعات المكثفة وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء".