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"كورونا" يستنفر المصالح الصحية لمدينة ورزازات

"كورونا" يستنفر المصالح الصحية لمدينة ورزازات
محمد ايت حساين من ورزازات
الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:30

كشف مصدر طبي بمدينة ورزازات أن ركاب الطائرة التي كانت تقل الشخص المصاب بفيروس "كورونا" تم إخضاعهم للفحوصات الطبية الضرورية للتأكد من سلامتهم الصحية، مشيرا إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على الركاب المعنيين من قبل المصالح الطبية بورزازات كانت نتيجتها سلبية ولا يعانون من الفيروس المستجد.

المصدر ذاته، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته للعموم، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن المصالح الطبية ستتابع وتواكب الحالة الصحية للمعنيين بالأمر لمدة 14 يوما، لافتا إلى أن "المواطنين المعنيين لا يعانون من أي مرض، خصوصا أن التحاليل الطبية التي أجريت لهم كانت سلبية".

وعن التدابير المتخذة من طرف المصالح الطبية بورزازات، شدد المصدر ذاته على أن المندوبية الإقليمية والمديرية الجهوية استنفرت جميع الأطر الطبية للتصدي لهذا الوباء المستجد، وتم تجهيز مستشفى بوكافر بمدينة ورزازات لاستقبال المواطنين المشكوك فيهما، من أجل فحصهما، أو وضعهما في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

المصدر الطبي نفسه دعا المواطنين إلى ضرورة الانتقال إلى أقرب مؤسسة صحية في حالة الشعور بارتفاع في دراجة حرارة الجسم أو التعب أو أعراض مرضية كيفما كانت، من أجل الحصول على العلاج السريع، لتفادي انتقال الأمراض إلى أفراد آخرين وانتشاره بين المغاربة، وفق تعبيره.

وفي ندوة صحافية نظمت اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة في الرباط، كشف وزير الصحة، خالد أيت الطالب، "أن من خالطوا المغربي المصاب بالفيروس المستجد تنقلوا إلى أربع مدن داخل المملكة، أبرزها الدار البيضاء والجديدة وورزازات".

تصريح وزير الصحة أثار الرعب والهلع وسط ساكنة مدينة ورزازات، التي أكدت أن الفيروس يمكن أن ينتشر ما دام أن من خالطوا المصاب كانوا في مدينة ورزازات، مطالبين السلطات الطبية المختصة بالعمل على محاصرة هذا الفيروس في المدينة ومحيطها وباقي الأقاليم المجاورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سليم الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:42
ضحك على الذقون لماذا لا يقومون بالواجب في المطارات والحدود ننتضر حتى تقع الفاس في الراس
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4
2 - Fattah nachi الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:47
نتمنى من الا يصاب اي شخص من المغاربة والعرب والمسلمين بصفة عامة بهذا المرض القاتل،يارب تحفض ابناء وبنات بلدنا من هذا الوباء الفتاك
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12
3 - said الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:49
On leur souhaite la.bonne santé et longue vie .Vive le Maroc
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7
4 - corona الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:51
اذن وجب وضع المدن الثلاثة للحجر اذا كانت فعلا لديهم نية لتصدي لهاذا الفيروس و هو في بداية انتشاره اما اذا استفحل فسيكون خارج السيطرة
ولكم واسع النضر ،# نعياو نفهموا ما غا نكونوش بحالكم #
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5
5 - %%%% الثلاثاء 03 مارس 2020 - 21:56
il faut des compagnes désensibilisation pour les citoyens il n y a pas de mal a le faire sur la télé et la radio .arrêter les ambassades et à aceptiser les poignée de porte et les boutons d ascenseur et aussi se laver les mains fréquemment et voir de l eau et surveiller la températures des membres de la famille
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1
6 - ابراهيم الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:00
حنا كنا هانيين ومرتاحين في دارنا حتى سمعنا هاد العشية خبار في التلفزة مفاده أن سبعة أشخاص أصيبوا بالفيروس في كنيسة لا تبعد عن منزلي سوى ببضعة مئات الأمتار
وما عرفنا ما نديرو واش نخويو البلاد ولا نبقاو نقابلو مصالحنا وتجارتنا أو... المهم تلفنا
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7 - Ait .. الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:15
الحل السهل و الفعال..كاين و لكن فات عليه الوقت.ان لم تمنعوا القادمين من بؤر الوباء بالخصوص الصين وايطاليا كوريا الجنوبية وايران فان اجراءاتكم الاخرى مجرد مطاردة للدخان ،الوقاية تكون في منع القادمين من البلدان المؤبؤءة، ولكنه اجراء متاخر جدا .الان تركتم المطارات مفتوحة ولا احد يسال القادمين ..ولا يراقبهم ..بشهادات حية ممن دخلوا ...عبر مطارات المملكة .وثتحدثون عن اجراءات وقائية فضلتم مصالح فئات قليلة من اللوبيات الضاغطة والتي ترسم خطوط سياسة البلد وضحيتم بالاغلبية الساحقة من الشعب .من اجل دولارات السياحة وحسابات السياسة الضيقة ومصالح 1في المئة من المغاربة نخاف نعم لان ليس لدينا سوى هذه الاجساد وليس لنا سوى هذه الارض...وفي الانتخابات ستبحثون مجددا على من تضحكون عليه...اغلبكم سيفر هاربا ..من كورونا ..ونحن الى اين سنذهب ؟؟؟
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8 - هشام متسائل الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:17
ياك قلتوا أن هناك مختبرين (2) مرجعيين في المغرب. ودابا شرحوا لنا كيفاش فحصتوا هاذ الحالات المشتبهة ؟
خاص الجميع يعرف أن هناك حاملي الفيروس لا تظهر عليهم أعراض المرض:
cas asymptomatique
يعني فقط التحاليل المغربية يمكنها تأكيد أو نفي الإصابة بالفيروس
ما تعياوش بالكذوب على الشعب
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9 - علاج كورونا الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:19
الحل موجود ...
- إغلاق الحدود كليا ..
- إخضاع جميع المواطنين للفحص الطبي مع الحجر المنزلي الإجباري ، إلى أن يتوصل كل مواطن بنتائج تحاليله. و هكذا سنعرف ..واش حنا هوما حنا ، أو حنا هوما لخرين .. و بعد شهر أو شهرين .. نكون قد تخلصنا من الفيروس داخل البلاد ،مع إبقاء جميع الحدود مقفولة ..و الإعتماد على إنتاجنا الداخلي إلى أن يتم اكتشاف العلاج .
طريقة مكلفة ... و لكن ممكنة ! إن نحن وضعنا حياتنا فوق كل اعتبار !
40 مليون نسمة بزاف !!؟
في الإحصاء و الانتخابات و ورقة الضريبة و..و..و.. تتم العملية بنجاح دون عناء !
يا ربي تحفضنا .. و تلطف بينا !!
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10 - عزوز الثلاثاء 03 مارس 2020 - 22:20
الم يكن توقيف جميع الرحلات القادمة من طاليان خير من كل هذا العذاب والرعب والهلع... ولكن تخافون غضب وسخط اصحاب الاسطول الجوي من مالكي الطائرات وغيرهم ؟!! لك الله يا شعب مسكين ومغلوب عن امره... لا يريد ممثلوك من المنتخبين ووزراؤك ورئيسهم تكسير خاطر اسيادهم وأكابرهم من ارباب الطائرات والباخرات... اللهم يموت السعب كامل ومانحبسوش دولارات بنهيمة وغيره
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