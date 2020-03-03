مكتب جديد للمجلس الإقليمي للسياحة بتنغير يرى النور

محمد ايت حساين

انعقد بمدينة تنغير الجمع العام لتجديد المكتب المسير للمجلس الإقليمي للسياحة، بحضور عدد من أعضاء المكتب المسير والمنخرطين، حيث جرى انتخاب جميع أعضاء المكتب الجدد وتغيير جميع أعضاء المكتب القديم.

وبعد تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للمجلس الإقليمي للسياحة، من قبل اللجنة المنظمة، جرى تقديم لائحة المترشحين الجدد لتسيير المكتب إلى التصويت، وتم خلالها انتخاب محمد كرماح رئيسا جديدا للمجلس، وعدي سرور نائبه الأول، وعلي إغراز نائبه الثاني، ومحمد أصديق نائبه الثالث، وإدريس فخر الدين أمين المال، والتيجاني عزيز نائب أمين المال، وعبد الرحمان المغاري الكاتب، وأحمد أمين نائب الكاتب، وكل من داود أمكون وعمر أيت شعوة ولحسن بوعياد تم انتخابهم مستشارين.

محمد كرماح، الرئيس الجديد للمجلس الإقليمي للسياحة بتنغير، أوضح، في تصريح لهسبريس، أن الجمع العام التجديد يأتي في إطار رغبة المهنيين السياحيين والمنخرطين في المجلس الإقليمي للسياحة لضخ دماء جديدة في هذه الجمعية التي تعني بالسياحة ومهنيي السياحة عموما.

وأضاف كرماح أن "المكتب السابق قام بعمل كبير في سبيل التنمية السياحية يشكر عليه، ونحن في المكتب المسير الجديد سنواصل مسيرة المكتب القديم من أجل المصلحة العامة للرقي بالسياحة بجميع أنماطها، والأخذ بيد المنعشين السياحيين والمهنيين بصفة عامة".

وشدد المتحدث نفسه على أن الجمع العام الذي انتخب المكتب الجديد وضع على عاتقنا القطاع السياحي بالإقليم، لافتا إلى أن "ثقة الجمع العام لا يمكننا إلا أن نعتز بها ونفتخر بها، وسنكافح من أجل هذا القطاع الحيوي بالإقليم، وسنعمل مع جميع الجهات خصوصا السلطات الإقليمية والمندوبية الإقليمية للسياحة وباقي المتدخلين من أجل الرقي بهذا القطاع التي يسحق الكثير والكثير"، بتعبيره.

من جهته، أكد حميد شاكير، مهني في السياحة بتنغير، في تصريح لهسبريس، على ضرورة التعاون بين جميع مكونات المجلس سواء المكتب الجديد أو القديم، لإرساء مجلس إقليمي سياحي هادف يرعى مصالح المهنيين السياحيين والقطاع السياحي بشكل عام، لافتا إلى "أن المكتب المسير السابق له الفضل في عدد من المبادرات التي يجب مواصلة العمل على تحقيق جميع الأهداف والطموحات، وتخطي العقبات، بتعبيره.