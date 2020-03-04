24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:25
|07:50
|13:44
|16:56
|19:30
|20:44
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "فراغ قاتل" وبيئة تحتضر بجماعة "أولاد عزوز"
- متابعات تنتظر سرّاق حاويات النفايات بالدار البيضاء
- مهندسون مغاربة يطوّرون نظام تبريد للعالم القروي
- تركيا تفتحُ طريق "الهجرة السرية" إلى أوروبا أمام "حرّاكة مغاربة"
- ورشة بقلعة مكونة تناقش النموذج التنموي الجديد
"3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)
مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية (5.00)
وزير الصحّة: جميع من خالطهم المصاب بـ"فيروس كورونا" سالمون (5.00)
فيروس "كورونا" يقسم مغاربة بين "الاستهزاء والابتلاء من السماء" (5.00)
- مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية - (97)
- وزير الصحّة: جميع من خالطهم المصاب بـ"فيروس كورونا" سالمون - (89)
- أوّل مصاب بـ"فيروس كورونا" في المغرب وصل عبر طائرة بلجيكية - (89)
- الاشتباه في إصابة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا وارتباكا بطنجة - (65)
- قيادة الأحرار تتجاهل "تنحّي أخنوش" وتطلب الحوار حول الانتخابات - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجيش يفجر قنبلة من مخلفات الاستعمار بغفساي
قامت فرقة الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بتازة، مساء أمس الثلاثاء، بتفجير قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها، أول أمس الإثنين، بدوار الصغوريين التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد ضواحي غفساي.
وتم نقل القنبلة المذكورة على متن مركبة عسكرية، بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء على ضفاف وادي أولاي المجاور، حيث تم تفجيرها من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية بشكل آمن.
وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس فإن هذه القنبلة لا تحمل أي معلومات مرجعية، بينما يبلغ طولها حوالي 44 سنتيمترا، وعرضها سنتمترين، ووزنها نحو 5 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن هذا الجسم الموقوت كان يحتفظ بكامل قوته التدميرية، حيث سمع دوي تفجيره من بعيد.
وعُثر على هذه القذيفة الحربية، تورد المصادر ذاتها، مطمورة أثناء القيام بورش تطوعي لفتح أحد المسالك نحو دوار الصغوريين، حيث حلت، إثر ذلك، السلطات المحلية لقيادة بني زروال وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، لتضرب على الجسم الموقوت حراسة أمنية مشددة.