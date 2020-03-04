24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5013:4416:5619:3020:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "3 مارس 1973" .. عندما واجهَ الحسن الثّاني آخر محاولة انقلابية (5.00)

  2. "مجلس الشرق" يحدث مستشفيات ومناصب شغل (5.00)

  3. مضاربات موزعين ترفع أسعار "كمامات كورونا" بمستويات قياسية (5.00)

  4. وزير الصحّة: جميع من خالطهم المصاب بـ"فيروس كورونا" سالمون (5.00)

  5. فيروس "كورونا" يقسم مغاربة بين "الاستهزاء والابتلاء من السماء" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الجيش يفجر قنبلة من مخلفات الاستعمار بغفساي

الجيش يفجر قنبلة من مخلفات الاستعمار بغفساي

الجيش يفجر قنبلة من مخلفات الاستعمار بغفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 04 مارس 2020 - 04:15

قامت فرقة الهندسة العسكرية التابعة للحامية العسكرية بتازة، مساء أمس الثلاثاء، بتفجير قذيفة حربية تعود إلى الفترة الاستعمارية، عثر عليها، أول أمس الإثنين، بدوار الصغوريين التابع لجماعة سيدي الحاج امحمد ضواحي غفساي.

وتم نقل القنبلة المذكورة على متن مركبة عسكرية، بحضور السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، من مكان العثور عليها إلى منطقة خلاء على ضفاف وادي أولاي المجاور، حيث تم تفجيرها من طرف عناصر القوات المسلحة الملكية بشكل آمن.

وحسب ما أفادت به مصادر هسبريس فإن هذه القنبلة لا تحمل أي معلومات مرجعية، بينما يبلغ طولها حوالي 44 سنتيمترا، وعرضها سنتمترين، ووزنها نحو 5 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن هذا الجسم الموقوت كان يحتفظ بكامل قوته التدميرية، حيث سمع دوي تفجيره من بعيد.

وعُثر على هذه القذيفة الحربية، تورد المصادر ذاتها، مطمورة أثناء القيام بورش تطوعي لفتح أحد المسالك نحو دوار الصغوريين، حيث حلت، إثر ذلك، السلطات المحلية لقيادة بني زروال وعناصر من المركز الترابي للدرك الملكي بغفساي، لتضرب على الجسم الموقوت حراسة أمنية مشددة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.