"كورونا" يرجئ تنظيم أكبر موسم ديني في سوس

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

قرّرت الجمعية المنظمة للموسم الديني السنوي "لالة تاعلاط"، في الجماعة الترابية تسكدلت، بإقليم اشتوكة آيت باها، تأجيل انعقاده إلى وقت لاحق، وهو الموعد الذي يعقد في الخميس الثاني من شهر مارس من كل سنة.

ووفق مصادر محلية فإن إرجاء انعقاد هذا الموسم، الذي يُعد من أكبر الملتقيات الدينية والاقتصادية، يأتي "تماشيا مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين، واستجابة لتوجيهات اللجنة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، التي قررت تعليق الأنشطة الرياضية والثقافية، وفي سياق التدابير الصحية والوقائية التي تتطلب الحد من التجمعات الكثيفة، وذلك عقب تسجيل أول حالة إصابة بـ'كورونا' في المغرب".

ويعد موسم "لالة تاعلاط" أكبر تجمُّع لحفظة القرآن الكريم، يقصده آلاف من حمَلة كتاب الله من مختلف مدارس التعليم العتيق بسوس وخارجها، كما يُشكل ملتقى اقتصاديا واجتماعيا، يستقطب عشرات الآلاف من الزوار من كل مناطق المغرب وخارجه.