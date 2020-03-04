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الرئيسية | جهات | "المكتب الوطني" ينفي وجود مشاكل للتزويد بالماء

"المكتب الوطني" ينفي وجود مشاكل للتزويد بالماء

"المكتب الوطني" ينفي وجود مشاكل للتزويد بالماء
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:10

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عزمه اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة مشكل قلة التساقطات المطرية عبر تقليص المدة الزمنية للتزويد بالماء الشروب.

وشدد المكتب في بيان له، توصلت به هسبريس، على أن الخبر الرائج مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مكذبا كل ما يروج من أخبار زائفة حول وضعية التزويد بالماء الشروب.

وأخبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الرأي العام بأن التزويد بالماء الشروب لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، وبأنه يتم بشكل عاد ومنتظم.

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات والمغالطات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - هشام متسائل الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:26
كل تلك القرى والدواوير التي تشكو العطش وقلة الماء ما محلها من التزويد بالماء ؟
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2 - حسن حسن الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:34
هناك شائعة في مكناس على ما سمعت هذا الصباح......!!!
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3 - مواطن الأربعاء 04 مارس 2020 - 13:58
ماذا عن الذين لم ينعموا بعد بقطرة ماء صالحة للشرب؟؟؟؟ ام أن تتحدثون عنهم في المغرب ونحن في كوكب زحل ؟؟؟؟؟؟؟؟
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