"المكتب الوطني" ينفي وجود مشاكل للتزويد بالماء

هسبريس من الرباط

نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عزمه اتخاذ تدابير استباقية لمواجهة مشكل قلة التساقطات المطرية عبر تقليص المدة الزمنية للتزويد بالماء الشروب.

وشدد المكتب في بيان له، توصلت به هسبريس، على أن الخبر الرائج مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مكذبا كل ما يروج من أخبار زائفة حول وضعية التزويد بالماء الشروب.

وأخبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الرأي العام بأن التزويد بالماء الشروب لم يطرأ عليه أي تغيير يذكر، وبأنه يتم بشكل عاد ومنتظم.

وختم المكتب بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية المعمول بها لمواجهة هذا النوع من الإشاعات والمغالطات.