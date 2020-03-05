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كُتّاب وآراء
حملات تحسيس تدعم الوقاية من "كورونا" في كلميم
انطلقت بالمؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون حملات تحسيسية بتأطير مباشر من طبيب الأكاديمية، رئيس الخلية الجهوية الصحة المدرسية، وبتنسيق مع المديريات الإقليمية والأطقم التربوية والإدارية بهذه المؤسسات.
وتروم هذه الحملات، التي يشرف عليها ويواكبها المسؤولون الجهويون والإقليميون للتعليم في كلميم واد نون، "ترسيخ مبادئ الوقاية الصحية لدى الناشئة من خلال جملة من التوجيهات والنصائح التي يقدمها الطبيب، من أجل اطلاعهم على طرق الوقاية بالوسط المدرسي والحرص على نقل الرسائل إلى وسطهم الأسري أيضا".
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الحملة بثانوية التميز التقنية بمديرية اكلميم، طمأن عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم وادنون، التلميذات والتلاميذ، وذكرهم بالخطوط العريضة للبرنامج الذي وضعته الخلية الجهوية للصحة المدرسية في هذا الشأن، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتوجيهات التي سيقدمها الطبيب.
وشدد المسؤول التربوي ذاته على ضرورة "توخي الحيطة والحذر من الصور المفبركة التي تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانصياع وراء مثل هذه الأخبار المزيفة".
وشكل اللقاء مناسبة قدم خلالها طبيب الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه طرق انتقال الفيروس الذي يحمل اسم "كورونا" أو "covid-19"، وكيفية انتشاره، وكذا الأماكن التي يوجد بها، فضلا عن الطرق الوقاية من الإصابة به.
وتستهدف هذه الحملات تلاميذ جميع المدارس الابتدائية والثانويات الإعدادية والتأهيلية، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون، باعتبار مختلف المؤسسات العمومية والخاصة فضاءات للتوعية واليقظة.
كما يتضمن برنامج الحملات لقاءات تواصلية مع التلاميذ داخل الفصول الدراسية، وحوارات مباشرة معهم، بالإضافة إلى توزيع ملصقات ودعامات تعرف بالفيروس وأعراضه، وتتضمن بعض الإجراءات التي يجب اعتمادها من أجل الوقاية منه.