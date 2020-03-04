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كُتّاب وآراء
مخاوف "كورونا" تؤجل منتدى التصوف بالشاون
قرّرت جمعية مهرجان شفشاون للمنتدى العالمي للتصوف تأجيل انعقاد الدورة الثانية من المنتدى، إلى وقت لاحق، بعدما كان من المزمع تنظيمها في أبريل المقبل بمدينة الشاون.
ووفق بلاغ للجمعية المنظمة فإن إرجاء انعقاد النسخة الثانية من المنتدى يأتي "تماشيا مع المصلحة العليا للوطن والمواطنين، واستجابة لتوجيهات اللجنة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي التي قررت تعليق الأنشطة الرياضية والثقافية بصفة احترازية".
ويدخل هذا التأجيل، حسب المصدر ذاته، في إطار التدابير الصحية والوقائية التي تتطلب الحد من تنظيم التجمعات الكثيفة، منذ الإعلان على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في المغرب.