"رعاية" تستهدف ساكنة "تبودة" ضواحي تاونات

هسبريس من تاونات

نظمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتاونات، الثلاثاء، بشراكة مع الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي والشأن الصحي بتاونات وبتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية وجماعة تبودة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتاونات، حملة طبية متعددة التخصصات لفائدة سكان جماعة تبودة.

وعبأت مندوبية الصحة بتاونات لهذه القافلة، التي تدخل في إطار برنامج رعاية الذي يروم تقريب الخدمات الصحية لساكنة المناطق النائية، طاقما طبيا وتمريضيا وإداريا يشمل أزيد من 40 طبيبا وشبه طبي، إلى جانب توفير 4 وحدات طبية متنقلة وعيادة طبية متنقلة وسيارة إسعاف وحافلتين من الحجم الصغير لنقل الأطر الصحية.

ورصدت لهاته العملية، وفق ما أفاد به هسبريس مصدر من مندوبية الصحة بتاونات، كمية مهمة من الأدوية، وزعت على المستفيدين بالمجان، بلغت قيمتها أزيد من 31 ألف درهم. كما تم توفير الأجهزة البيوطبية اللازمة قصد إنجاح الفحوصات؛ منها أجهزة الفحص بالصدى، وجراحة الأسنان، وقياس الضغط الدموي، وقياس البصر.

مصدر الجريدة أوضح أن عدد المستفيدين من هذه القافلة بلغ ما مجموعه 1500 مستفيد من مختلف الأعمار، في تخصصات مختلفة؛ مثل طب الأطفال، وطب النساء والتوليد، والقلب والشرايين، وطب الغدد والسكري، وطب العيون، والطب الباطني، والجراحة العامة، والطب العام، وطبوجراحة الأسنان، والفحص بالصدى، والكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم، وقياس الضغط الدموي والبصر، فضلا عن التلقيح ضد الزكام، والعلاجات التمريضية.

كما استفادت ساكنة تبودة، يوضح المصدر الصحي، من حصص في التوعية الصحية حول النظافة العامة. كما جرت، خلال تنظيم هذه الحملة الطبية، مراقبة جودة المياه المزودة للمؤسسة التعليمية المحلية.