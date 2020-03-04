"كورونا" تؤجل تنظيم "كرانس مونتانا" بالداخلة

هسبريس من الداخلة

أفادت مصادر خاصة، تنتمي إلى الجهة المنظمة لمنتدى كرانس مونتانا الدولي، أن الدورة السادسة، التي كان من المرتقب تنظيمها من 18 الى 22 مارس الجاري بمدينة الداخلة، قد ألغيت بسبب الخطر الذي قد يتسببه انتشار فيروس "كوفيد-19" (كورونا)".

وأضافت المصادر، التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن تأجيل الحدث الدولي المهم يدخل في إطار التدابير الصحية والاحترازية التي تنتهجها المملكة المغربية، والتي تتطلب الحد من تنظيم التجمعات الكثيفة والمختلطة في ظل انتشار فيروس (كورونا) القاتل".

المصادر ذاته أكدت أن "مدة تأجيل الحدث، الذي ينظم للمرة السادسة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد تطول أو تقصر"؛ حسب "سيطرة الأطقم الطبية على الفيروس القاتل وقدرتهم على القضاء عليه".

قرار التأجيل، تشير المصادر، "جاء بعد اجتماعات مكثفة للجنة المنظمة، حماية لساكنة الأقاليم الجنوبية والشعب المغربي ككل، تنفيذا للتوجيهات والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة في هذا الصدد".