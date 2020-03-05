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الرئيسية | جهات | باعة جائلون يحتجون بمراكش ضد حملات السلطة

باعة جائلون يحتجون بمراكش ضد حملات السلطة

باعة جائلون يحتجون بمراكش ضد حملات السلطة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الخميس 05 مارس 2020 - 00:28

نظم عدد من الباعة الجائلين، الأربعاء، بمقاطعة المنارة التابعة لمدينة مراكش وقفة احتجاجية بالسوق النموذجي إزيكي.

وطالب المحتجون، من خلال شعارات رفعوها، السلطات المحلية والمنتخبة بإيجاد حلول واقعية لمشاكلهم، بعد الحملة الواسعة التي قادتها في اليوم نفسه، لتحرير الملك العمومي بهذا السوق الذي خاض تجاره اعتصاما، أمس الثلاثاء، أمام مقر ولاية جهة مراكش.

الحملة، التي شنتها لجنة مختلطة، جاءت على إثر التزام السلطة المحلية بمنطقة المنارة، في لقاء بحضور مسؤول الشؤون العامة، أمس الثلاثاء، بتحرير الملك العمومي، أثارت حفيظة الباعة الجائلين و"الفراشة".

وكان تجار سوق إزيكي طالبوا بتحرير الملك العمومي دون استثناء، وإلزام المحلات المطلة على السوق بعدم عرض خضرواتهم وفواكههم على الرصيف، منددين بما أسموه "الأوضاع المزرية التي يعاني منها هذا المرفق التجاري ومحيطه بسبب الباعة الجائلين".

من جهتهم، طالب الباعة الجائلون، في وقفتهم الاحتجاجية، بالبحث عن حل مقنع لمشكلتهم وتعويضهم، كما تم مع تجار السوق النموذجي إزيكي؛ لأن منهم من عاش منذ طفولته مع هذه الفئة من التجار قبل استفادتهم من هذا المرفق العمومي، ومنهم من استفاد من سوق بالقرب من مستودع الأموات بمقاطعة المنارة، حسب تصريحات بعضهم لهسبريس.

وأوضح الباعة أنفسهم أنهم يعيشون العذاب ويعانون من ضغوطات كل الجهات، دون أن يلقوا آذانا صاغية، مشيرين إلى أن من التجار المحتجين من يبيع بضاعته للباعة الجائلين وفي الآن نفسه يحتج ويدفع السلطات المحلية إلى أن تقتلع هذه الفئة من هذا السوق، على حد تعبير بعض المحتجين.

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