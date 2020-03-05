جمعية تنظم دورات تكوينية في "تمويل المقاولات"

هسبريس من الدار البيضاء

شرعت جمعية بسمة لرعاية الأسرة، بشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعة عين الشق بجهة الدار البيضاء سطات، في تنظيم دورة تكوينية تطبيقية لفائدة النساء والشباب، تماشيا مع البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات "انطلاقة"، الذي أعطى انطلاقته جلالة الملك محمد السادس.

وتمتد هذه الدورة التكوينية، التي اختارت لها الجمعية موضوع "التمكين والفرص الاقتصادية.. المنهجية –التطبيق المرافقة والتمويل، لمدة ستة أشهر بمعدل حصتين في الأسبوع، حيث تستهدف 250 شخصا من النساء والشباب، ويتم تنفيذها بمركب التنمية البشرية بعين الشق بتنسيق مع مكتب les 2 media .

وحسب بلاغ صادر عن الجمعية، فإن المجموعة الأولى من هذه الدورة التكوينية المكونة من 100 مستفيد ستتمكن من التعرف على مضامين برنامج "انطلاقة" لدعم وتكوين المقاولات، وكذا منهجية تأسيس المقاولات الصغرى والتعاونيات.

كما ستكون هذه الفترة مناسبة للمستفيدين للتعرف على تقنية دراسة الجدوى من خلال تبسيط عملية حسابات الكلفة ودراسة عمليات احتساب هامش الربح وتقييم المخاطر، إلى جانب تلقيهم تكوينا حول منهجية تعبئة الموارد والبحث عن التمويل وتقنيات التسويق الحديثة.

وتروم الجمعية من هذه الدورة التكوينية، وفق المصدر نفسه، "أن يتملك المستفيدون مختلف المساطر القانونية لإنشاء المقاولات الصغرى عبر مقاربة قانونية ومؤسساتية"، إضافة إلى تملك "تقنية طرق الولوج إلى التمويل العمومي والبنكي، والتعرف أيضا على الأدوار الريادية للمقاولات الصغرى والمقاولات التضامنية، ودورها في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي والوطني وخلق فرص الشغل".

وتنشط جمعية بسمة لرعاية الأسرة مند تأسيسها، وبشراكة مع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعين الشق والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في ميدان التمكين الاقتصادي للنساء ومنحنهن فرصا للتكوين من أجل دعم قدراتهن في مجالات ومهارات عديدة.