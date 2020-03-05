"فيديو" بمركز صحي يثير استنكارا نقابيا في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

أدان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بأكادير "إقدام متدربات بإحدى مؤسسات التكوين المهني الخاص على إطلاق بث مباشر عبر "فيسبوك"، بالصوت والصورة، أساء بشكل كبير إلى سمعة الأطر الصحية بالمركز الصحي القدس، وجميع أطر المندوبية الإقليمية".

ووصف المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بأكادير، العضو المؤسس للفدرالية الديمقراطية للشغل، هذا السلوك بـ"الخارج عن حدود الاحترام الواجب تجاه موظفي المركز الصحي ولحرمة المؤسسة ككل".

وطالب التنظيم النقابي، عبر بيان تتوفر عليه هسبريس، الإدارة، إقليميا وجهويا، بـ"فتح تحقيق عاجل في الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل في حق المتورطين، ومراجعة ملف تدبير التدريبات بمقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية وضرورة وجود مؤطرين".

وفي السياق ذاته، دعت الوثيقة الإدارة الصحية إقليميا إلى "تحمل مسؤولياتها في هذا الأمر المدان، والإشراف المباشر على مراحل متابعة الملف الذي يعتبر سابقة عرفت تسريب معطيات خاصة للأسف".

يشار إلى أن مقطع "فيديو" جرى بثه بالمباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أظهر فتاتين، يرجح أنهما ممرضتان، وهما تتحدثان من داخل مؤسسة صحية، حيث أخبرتا معلقين عليه بأنها المركز الصحي القدس بأكادير، كما تضمن تعليقا بالصوت حول مغادرة الأطر التمريضية للمركز على الساعة الحادية عشرة صباحا، والطبيبة على الساعة الثانية عشرة.