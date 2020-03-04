عامل سيدي قاسم يعطي انطلاقة مشاريع تربوية

هسبريس من الرباط

ترأس الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، اليوم الأربعاء، مراسيم إعطاء الانطلاقة ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع التربوية بثانوية إعدادية بجماعة بئر الطالب، ومدرسة جماعاتية بجماعة زكوطة، وثانوية تأهيلية ووحدة للتعليم الأولي بجماعة توغيلت.

وهمت هذه المشاريع محاور تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي، وتوسيع العرض المدرسي بالسلك الابتدائي، عبر تعزيز شبكة المدارس الجماعاتية والرفع من تغطية الجماعات القروية بالمؤسسات التعليمية الخاصة بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي.

وستمكن هذه المشاريع، التي تفوق كلفة إنجازها 42 مليون درهم، الجماعات القروية المعنية من تحسين ولوج ساكنتها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، وكذا تعزيز العرض التربوي برسم الموسمين الدراسيين المقبلين، وكذا تحسين المؤشرات المرتبطة بالولوج إلى التمدرس، بدءا من التعليم الأولي في إطار التكامل مع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال.

يذكر أن عامل الإقليم كان مرفوقا بوفد رسمي ضم كلا من رؤساء المصالح الأمنية والخارجية ورجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية المعنية.