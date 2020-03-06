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كُتّاب وآراء
توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة بالمغرب
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة جزئيا خلال الصباح بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، السايس والسهول المجاورة مع نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة. وسيكون الطقس هادئا بعد الزوال مع سماء صافية إلى قليلة السحب.
وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية والوسطى وستهب غربية بالواجهة المتوسطية، وشمالية إلى غربية بالشرق، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشرقي بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي في باقي المناطق.
وستترواح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالأطلس وبالريف، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية، والواجهة المتوسطية، وما بين 12 و17 درجة بالسهول الوسطى، وسوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وقرب السواحل، وشمال الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 17 و22 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي.
وستتأرج درجات الحرارة العليا ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الشمالية، والواجهة المتوسطية، والسايس، وقرب السواحل، وما بين 21 إلى 26 درجة بالسهول الوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمناطق الوسطى، وما بين 26 إلى 31 درجة بسوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وأقصى الجنوب -الشرقي، وما بين 31 إلى 36 درجة بأقصی جنوب المملكة.
وسيكون البحر هائجا الى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح قوي الهيجان، ما بين آسفي وطرفاية .