نقابة تنتقد تدبير مندوبية السياحة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

أرجع المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للسياحة بجهة مراكش أسفي (فيدراليات النقابات الديمقراطية) إعفاء كل من رئيس مصلحة الشؤون العامة سنة 2013 ورئيس مصلحة التهيئة وإنعاش الاستثمار السياحي سنة 2014 ورئيس مصلحة المراقبة والجودة، الذي لم يمر على تعيينه سوى سنة ونصف، سنة 2020 إلى ما أسماه "المزاجية والشطط في استعمال السلطة، وسوء تدبير المندوبة الجهوية".

وواصل بيان صادر عن المكتب الجهوي سالف الذكر، توصلت به هسبريس: "وجب التشديد على أن إعادة توزيع المهام لا تستند إلى معايير ذات شأن لتظل رهينة لمنطق الزبونية والمحسوبية ودرجة الولاء ولميولات ومزاج المندوبة الجهوية".

وأضافت هذه الوثيقة ذاتها: "فالوضع المؤقت للسيدة مديرة المعهد بالانتداب أصبح دائما لأزيد من أربع سنوات في حكم المبطل لانعدام الكفاءات الوطنية في الإدارة والتدبير".

وتابع المكتب النقابي ناعتا أداء مديرة المعهد بـ"الضعيف لافتقادها لمشروع ورؤية للعقلنة والتدبير المحكم لمؤسسة تقع بأحد أهم الأقطاب السياحية بالمغرب أطلق فوضى في التسيير"، بتعبير البيان نفسه.

ودعت هذه الهيئة النقابية إلى تصحيح الوضع، "للارتقاء بأداء إدارتنا المحلية والجهوية"، معلنة "استعدادنا للحوار في هذا الشأن".

ولتسليط الضوء على ما جاء على لسان المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للسياحة، ربطت هسبريس الاتصال بمصدر مسؤول بالمديرية الجهوية للسياحة، فصرح قائلا: "كل ما أقدمت عليه الإدارة الجهوية هو تنفيذ لقرارات صدرت من المصالح المركزية".

المصدر المسؤول ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح أن "الميثاق الداخلي للمندوبية مع شركائها يرتكز على النزاهة والشفافية والعمل المستمر لخدمة الصالح العام"، مضيفا "وكل من يخرج عن قواعده فللإدارة المركزية كامل الصلاحية في اتخاذ التدابير اللازمة في حقه"، على حد قول المصدر نفسه.