"كورونا" يؤجل تنظيم مؤتمر مغاربي بوجدة‬

أيوب صدور من تطوان

قررت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام، بتشاور مع الفيدرالية الوطنية للتخدير والإنعاش، تأجيل مؤتمرها السنوي في نسخته الـ33 والمؤتمر المغاربي للتخدير والإنعاش العاشر، اللذين كانا من المزمع تنظيمهما منتصف أبريل المقبل بمدينة وجدة.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للجهة المنظمة، "في إطار المسؤولية المهنية والأخلاقية الملقاة على عاتقها واعتبارها لصحة المواطن أولى أولوياتها والتزامها المتجدد أمام السلطات العليا والرأي العام الوطني".

وأضاف المصدر ذاته أن "الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ستسمر، بمعية شركائها، خاصة الجمعية المغربية لطب المستعجلات والفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، في نهج سياسة التحسيس، عبر تنظيم ورشات تكوينية وإصدارات علمية والمساهمة في الحد من نشر الأوبئة المتنقلة بخصوص فيروس كورونا المستجد".

كما عبرت الإطارات المهنية ذاتها، تبعا للمصدر نفسه، عن استعدادها للانخراط الفعلي والدائم في كل ما من شأنه حماية وصيانة صحة المواطن.