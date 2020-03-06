24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2207:4713:4416:5719:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل حقا صديقنا سعيد جُلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ؟ (5.00)

  2. مواطن إيطالي يختار اعتناق الإسلام في تزنيت (5.00)

  3. أوباما ينصح بالهدوء وترك الكمامات أمام "كورونا" (5.00)

  4. الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)

  5. الشرطة التركية تدفع النازحين إلى البقاء في اليونان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "كورونا" يؤجل تنظيم مؤتمر مغاربي بوجدة‬

"كورونا" يؤجل تنظيم مؤتمر مغاربي بوجدة‬

"كورونا" يؤجل تنظيم مؤتمر مغاربي بوجدة‬
أيوب صدور من تطوان
الجمعة 06 مارس 2020 - 05:46

قررت الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام، بتشاور مع الفيدرالية الوطنية للتخدير والإنعاش، تأجيل مؤتمرها السنوي في نسخته الـ33 والمؤتمر المغاربي للتخدير والإنعاش العاشر، اللذين كانا من المزمع تنظيمهما منتصف أبريل المقبل بمدينة وجدة.

ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للجهة المنظمة، "في إطار المسؤولية المهنية والأخلاقية الملقاة على عاتقها واعتبارها لصحة المواطن أولى أولوياتها والتزامها المتجدد أمام السلطات العليا والرأي العام الوطني".

وأضاف المصدر ذاته أن "الجمعية المغربية للتخدير والإنعاش وعلاج الآلام ستسمر، بمعية شركائها، خاصة الجمعية المغربية لطب المستعجلات والفيدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش، في نهج سياسة التحسيس، عبر تنظيم ورشات تكوينية وإصدارات علمية والمساهمة في الحد من نشر الأوبئة المتنقلة بخصوص فيروس كورونا المستجد".

كما عبرت الإطارات المهنية ذاتها، تبعا للمصدر نفسه، عن استعدادها للانخراط الفعلي والدائم في كل ما من شأنه حماية وصيانة صحة المواطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.