حملة بأكاديمية الطيران للوقاية من "كورونا"

هسبريس من الرباط

نظّمت أكاديمية محمد السادس للطيران المدني ندوة تحسيسية، من لدن الطاقم الطبي للمؤسسة، حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

تروم هذه الحملة، التي تشرف عليها إدارة الأكاديمية، إلى ترسيخ الوقاية الصحية لدى الطلبة المهندسين من خلال مجموعة من النصائح والتوجيهات التي يقدمها الطبيب من أجل توضيح طرق الوقاية بالوسط الجامعي.

وتطرقت المسؤولة التربوية بالأكاديمية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من بعض الصور التي يتداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانصياع وراء مثل هذه الأخبار، مذكرة أن الإدارة قامت باجتماعات مع المشرفين على فضاءات المبيت ومطعم الأكاديمية من أجل تكريس النظافة في أعلى مستوياتها.

وشكّل اللقاء مناسبة قدم خلالها طبيب الأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه طرق انتقال الفيروس الذي يحمل اسم "كورونا"، وكيفية انتشاره، وكذا الأماكن التي يوجد بها، فضلا عن طرق الوقاية منه.