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حملة تقرب الخدمات الصحية من "أولاد جابر"‬

حملة تقرب الخدمات الصحية من "أولاد جابر"‬
أيوب صدور من تطوان
الخميس 05 مارس 2020 - 16:20

نظمت مندوبية الصحة بسيدي بنور، بشراكة مع فرع الجمعية الوطنية للتربية والتعليم والتنمية بالمدينة ذاتها، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة منطقة أولا جابر؛ وهو الموعد الذي اختير له شعار "صحتنا بأيدينا".

مصدر مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة بسيدي بنور قال، لهسبريس، إن "الحملة الطبية عرفت استفادة 874 شخصا؛ بينهم 354 رجلا، و42 طفلا، إلى جانب 478 امرأة.

وبلغة الأرقام، أوضح المصدر ذاته أن الموعد التضامني، الذي رأى النور تحت إشراف المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء سطات، عرف تقديم كشوفات وفحوصات طبية موزعة ما بين 182 خدمة لقياس البصر، و96 في طب وجراحة الأسنان، بالإضافة إلى تمكين 25 مستفيدا من فحوصات بجهاز الإيكوغرافي.

كما أفاد المصدر المسؤول ذاتها بأن القافلة الطبية ذاتها عرفت كذلك تقديم أنشطة للتحسيس والوقاية وحملة لتشخيص أمراض سرطان الثدي وعنق الرحم، بالإضافة إلى عمليات تلقيح وتطعيم لفائدة 49 طفلا، مؤكدا "توزيع كمية مهمة من الأدوية على مئات المستفيدين".

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