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الرئيسية | جهات | "كورونا" يخيف موظفين بأقاليم درعة تافيلالت

"كورونا" يخيف موظفين بأقاليم درعة تافيلالت

"كورونا" يخيف موظفين بأقاليم درعة تافيلالت
محمد ايت حساين
الخميس 05 مارس 2020 - 18:44

في ظل تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب، عبّر عدد من الموظفين في الإدارات العمومية بأقاليم جهة درعة تافيلالت عن تخوفهم من هذا الفيروس "القاتل"، موضحين أن مديري المؤسسات العمومية والوزارات المعنية لم يقوموا بأي مبادرة لتوعية الموظفين وترشيدهم عن نوعية الإجراءات المفروض اتخاذها لتفادي الانتشار بين الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بالمواطنين.

وأكد عدد من الموظفين، الذين تواصلوا مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن غياب أي توعوية من طرف الإدارات العمومية لفائدة الموظفين، خصوصا الذين لهم علاقة مباشرة مع المواطنين، يجعل هؤلاء الموظفين عرضة لخطورة هذا الفيروس "القاتل".

عبد الحميد بندريس، موظف بإحدى الإدارات العمومية بإقليم الرشيدية، أوضح أن الحكومة لم تراعِ الظروف التي يشتغل فيها العديد من الموظفين بالإدارات العمومية، واتصالهم المباشر مع عموم الناس؛ وهو ما قد يجعل الفيروس المستجد قادرا على الانتشار بسهولة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتفادي انتشار "كورونا" بين عموم المواطنين والموظفين.

وشدد الموظف ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن الوباء يمكن أن ينتشر بكل سهولة بين المغاربة لغياب التوعية من قبل الجهات المسؤولة، لافتا إلى أنه "يجب إغلاق بعض الإدارات العمومية لوقت معين وإغلاق المجال الجوي والموانئ لمنع دخول الوباء بشكل خطير قد يسبب كارثة صحية ما بين المغاربة"، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت حنان صابري، موظفة بإحدى الإدارات العمومية بإقليم زاكورة، أنه "أمام غياب التوعية بخطورة الوباء المستجد أصبح الموظفون العموميون يطالبون برخص عطلة استثنائية لتفادي الاحتكاك مع عموم المواطنين وبالتالي نجاتهم من المرض المستجد"، بتعبيرها.

وطالبت الموظفة نفسها المسؤولين عن الإدارات العمومية بإجراء الفحوصات الطبية على الموظفين، أو تعيين أطباء متخصصين في كل الإدارات لمراقبة المواطنين الوافدين على الإدارات لقضاء أغراضهم الإدارية، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا رفقة المصاب الأول قاموا بزيارة عدد من مناطق الجهة؛ وهو ما يجعل الفيروس قد ينتشر في المنطقة.

وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر طبي داخل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت أن مصالح وزارة الصحة بمختلف أقاليم الجهة معبأة من أجل التصدي لهذا الفيروس المستجد، موضحا أن جميع الحالات التي أجريت لها الفحوصات الطبية بالجهة كانت نتائجها سلبية ولم تسجل أي حالة من هذا الفيروس.

وبخصوص تخوف الموظفين العمومين، أشار المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، إلى أن أقاليم الجهة كلها حاليا خالية من أي حالة مشتبه فيها، وليس هناك ما يدعو إلى القلق، لافتا إلى أن جميع المواطنين سواء العاديين أو الموظفين يمكنهم زيارة أقرب مؤسسة صحية لإجراء التحاليل اللازمة من أجل التأكد من وضعهم الصحي، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - العقلاني الحر الخميس 05 مارس 2020 - 19:18
هاد الموظفين أصلا مكيديرو و كيتخلصو مزيان. و دابا كيقلبو على سبة باش ينعسو كاع فدار قاليك عطلة لتفادي المرض. و المضحك هو أنهم كيتشكاو من أن الدولة ما علماتهم كيف يتعاملو مع خطر إنتشار كورونا هههه واش نتوما دراري صغار ؟ واش نتوما اميين مكتقراو ماتكتبو؟ راه المعلومات و الإجراءات كلها موجودة في الانترنت و التلفاز و هي جد بسيطة. تفادي السلام بالأيدي. غسل الأيدي و إستعمال المطهر. فيروس كورونا لا ينتقل ب الهواء إذا لا يوجد أي خطر إلى تبعتو هاد الإجراءات البسيطة.
و إلى بغيتو عطلة خصها تكون غير مدفوعة الأجر
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2 - هذا جزاء الاستهزاء الخميس 05 مارس 2020 - 19:18
حكومة الاستخفاف والاستهتار و النوم في العسل. و ااجلوس في المكاتب الفخمة و ديوان و ادارة ضخمة و سيارات فارهة و شقق... وامتيازات خاصة ورواتب خيالية. يعيشون بعيدين عن سطح الارض.... وكيف سيحسون بألام المواطن المطحون الذي هو سوى عدد انتخابي..... لا يكثرتون لشيئ. بل يضحكون على الناس واهواهوهاه.... هذا حالهم... حاربو الوبتء ب. الايثمارة الصحية. ...الغبية ههههههه. المكلفة غاابا ملايير. نهب.
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3 - بودنيب الخميس 05 مارس 2020 - 19:20
اقول لموظفي الادارات المتواجدة في المجال الجغرافي لجهة درعة تافيلالت لا تقلقوا ولا تحزنوا فان الفيروس باذن الله لن يصل الى مناطقنا ، لانه اصلا ليس بمقدوره العيش في هذه المنطقة الصعبة ومناعه المواطنين قادرة على مجابهته ومحاربته ، الحمد لله الناس بخير وعلى خير هنا في الجهة لا ينقصهم سوى التنمية والرفع من مستوى المعيشة لاغير
واش لي كيفيق من 5ديال الصباح وهو خدّام في المزرعة حتى لصلاه المغرب غاذي اقربوا الفيروس ، الفيروس براسو غاذي احشم منوا وغاذي ابقى فيه وغاذي امشي اخليه ارتاح
اخوكم من فيافي بودنيب
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4 - Rguibi الخميس 05 مارس 2020 - 19:21
الخوف من الله سبحانه. يفعل مايشاء
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5 - hassan الخميس 05 مارس 2020 - 19:29
الاجراءات واضحة و معروفة و هي نفس الاحتياطات و الاجراءات التي نقوم بها في حالة الزكام "الرواح" .بدءا من النظافة المستمرة ،اخد مسافة امنة بينك و بين الاخر سواء كنت من به الزكام او الاخر ، استعمال مناديل دات الاستعمال الواحد حيث لا يجب الاحتفاظ بمنديل مستعمل للاستعمال الموالي اتناء العطس او الكحة .... زائد الاساليب التقليدية كلها التي تستعمل فهي تقوي المناعة التي وحدها يمكن التعامل و القضاء على الفيروس. و الله إحفطنا و يحفط الةميع من كل فيروس امين . فعل شروط الوقاية و اترك الهلع جانبا .
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6 - Chaiba net الخميس 05 مارس 2020 - 19:32
موظفو درعة تافيلالت خصهم اللي يكرونهم نيت. اولا درعة تافيلالت منطقة لا تتجزء عن المملكة ثانيا كورونا لا تخيف منطقة عالية الحرارة ثم انها ارعبت العالم. كان عليهم المطالبة بحورونا لانها غالبا لا تجتاح المناطق الحارة. فوق الجمل و يخاف من الكلب لعفووووو
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7 - نبيل الخميس 05 مارس 2020 - 19:34
هاد الموظفين مافيهم اللي يخدم واقيلا كيقلبو على شي كونجي سبيسيال .هههه
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8 - هاشم الخميس 05 مارس 2020 - 20:23
راه حنا المواطنين الي خصنا نخافو منكم ايها الموظفين لأنكم كتقلبو غي على السبة باش ما تخدمو
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