"كورونا" يخيف موظفين بأقاليم درعة تافيلالت

محمد ايت حساين

في ظل تسجيل حالتي إصابة بفيروس "كورونا" بالمغرب، عبّر عدد من الموظفين في الإدارات العمومية بأقاليم جهة درعة تافيلالت عن تخوفهم من هذا الفيروس "القاتل"، موضحين أن مديري المؤسسات العمومية والوزارات المعنية لم يقوموا بأي مبادرة لتوعية الموظفين وترشيدهم عن نوعية الإجراءات المفروض اتخاذها لتفادي الانتشار بين الموظفين الذين لهم علاقة مباشرة بالمواطنين.

وأكد عدد من الموظفين، الذين تواصلوا مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن غياب أي توعوية من طرف الإدارات العمومية لفائدة الموظفين، خصوصا الذين لهم علاقة مباشرة مع المواطنين، يجعل هؤلاء الموظفين عرضة لخطورة هذا الفيروس "القاتل".

عبد الحميد بندريس، موظف بإحدى الإدارات العمومية بإقليم الرشيدية، أوضح أن الحكومة لم تراعِ الظروف التي يشتغل فيها العديد من الموظفين بالإدارات العمومية، واتصالهم المباشر مع عموم الناس؛ وهو ما قد يجعل الفيروس المستجد قادرا على الانتشار بسهولة، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتفادي انتشار "كورونا" بين عموم المواطنين والموظفين.

وشدد الموظف ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن الوباء يمكن أن ينتشر بكل سهولة بين المغاربة لغياب التوعية من قبل الجهات المسؤولة، لافتا إلى أنه "يجب إغلاق بعض الإدارات العمومية لوقت معين وإغلاق المجال الجوي والموانئ لمنع دخول الوباء بشكل خطير قد يسبب كارثة صحية ما بين المغاربة"، وفق تعبيره.

من جهتها، أكدت حنان صابري، موظفة بإحدى الإدارات العمومية بإقليم زاكورة، أنه "أمام غياب التوعية بخطورة الوباء المستجد أصبح الموظفون العموميون يطالبون برخص عطلة استثنائية لتفادي الاحتكاك مع عموم المواطنين وبالتالي نجاتهم من المرض المستجد"، بتعبيرها.

وطالبت الموظفة نفسها المسؤولين عن الإدارات العمومية بإجراء الفحوصات الطبية على الموظفين، أو تعيين أطباء متخصصين في كل الإدارات لمراقبة المواطنين الوافدين على الإدارات لقضاء أغراضهم الإدارية، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا رفقة المصاب الأول قاموا بزيارة عدد من مناطق الجهة؛ وهو ما يجعل الفيروس قد ينتشر في المنطقة.

وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر طبي داخل المديرية الجهوية لوزارة الصحة بدرعة تافيلالت أن مصالح وزارة الصحة بمختلف أقاليم الجهة معبأة من أجل التصدي لهذا الفيروس المستجد، موضحا أن جميع الحالات التي أجريت لها الفحوصات الطبية بالجهة كانت نتائجها سلبية ولم تسجل أي حالة من هذا الفيروس.

وبخصوص تخوف الموظفين العمومين، أشار المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، إلى أن أقاليم الجهة كلها حاليا خالية من أي حالة مشتبه فيها، وليس هناك ما يدعو إلى القلق، لافتا إلى أن جميع المواطنين سواء العاديين أو الموظفين يمكنهم زيارة أقرب مؤسسة صحية لإجراء التحاليل اللازمة من أجل التأكد من وضعهم الصحي، بتعبيره.