استفادة العشرات من خدمات طبية بإقليم أسا الزاك‬

مصطفى البكار

نظّمت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية فرع تويزكي، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة جماعتي لبيرات وتويزكي بإقليم أسا الزاك.

وعرفت هذه الحملة الطبية، التي أقيمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والجمعية المغربية للتنمية والتواصل وبدعم من الجماعتين الترابيتين تويزكي والبيرات، استفادة عشرات المواطنين من مختلف الأعمار.

وسجل النشاط الصحي ذاته تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والتمريضية في تخصص الطب العام وإجراء تحاليل الكشف عن نسبة السكر وقياس البروتيز وحموضة البول، إضافة إلى فحوصات بتقنية الصدى وتصحيح البصر.

كما شهدت البادرة الإنسانية، التي تدخل ضمن مجال التدخل والمواكبة والتنمية للجمعية المنظمة، عروضا تحسيسية حول فيروس "كورونا" والسبل الوقائية منه.