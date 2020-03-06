24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:47
|13:44
|16:57
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خبير مغربي يستبعد تحالف "داعش" و"القاعدة" في الساحل الإفريقي
- النقاش حول "انتخابات 2021" يجدد مطالب تعديل الدستور بالمملكة
- هل يُسبب انتشار فيروس "كورونا" إغلاق مقاهي "الشيشة" بالمغرب؟
- فيروس "كورونا" يُفرغ المطاعم الصينية من الزبناء بالدار البيضاء
- "شائعات" تحوّل "فيروس كورونا" إلى سوق للأخبار الزائفة بالمغرب
الحكومة تتجه إلى سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب (5.00)
العثماني يحذر من ترويع المغاربة بـ"الأخبار الزائفة" حول "كورونا" (5.00)
- رسميا .. المغرب يسجل ثاني حالة إصابة مؤكدة بـ"فيروس كورونا" - (158)
- عبيابة: المغرب قادر على مواجهة أي وباء .. ولهذا استثنينا المواسم - (122)
- مغاربة يدعون إلى إغلاق المجال الجوّي لمواجهة فيروس "كورونا" - (89)
- وزارة الصحة: ثاني إصابة بـ"كورونا" وصلت إلى المغرب قبل 10 أيام - (63)
- ثاني مصابة بـ"كورونا" في المغرب عمرها 70 سنة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
استفادة العشرات من خدمات طبية بإقليم أسا الزاك
نظّمت جمعية المواهب للتربية الاجتماعية فرع تويزكي، قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة جماعتي لبيرات وتويزكي بإقليم أسا الزاك.
وعرفت هذه الحملة الطبية، التي أقيمت في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والجمعية المغربية للتنمية والتواصل وبدعم من الجماعتين الترابيتين تويزكي والبيرات، استفادة عشرات المواطنين من مختلف الأعمار.
وسجل النشاط الصحي ذاته تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والتمريضية في تخصص الطب العام وإجراء تحاليل الكشف عن نسبة السكر وقياس البروتيز وحموضة البول، إضافة إلى فحوصات بتقنية الصدى وتصحيح البصر.
كما شهدت البادرة الإنسانية، التي تدخل ضمن مجال التدخل والمواكبة والتنمية للجمعية المنظمة، عروضا تحسيسية حول فيروس "كورونا" والسبل الوقائية منه.