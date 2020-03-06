"كورونا" يعلّق برنامج "100 يوم 100 مدينة"

هسبريس من الرباط

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن تعليق برنامج "100 يوم 100 مدينة"، وذلك في إطار تدابير السلامة الوطنية والدولية المتعلقة بوباء كورونا "كوفيد-19"، وحرصا منه على سلامة المواطنات والمواطنين الذين يشاركون خلال لقاءات هذا البرنامج بمختلف جهات المملكة.

وأورد الحزب في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنه يتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي بالمغرب وجميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة الوطنية للقيادة، مخبرا أنه سيتم الإعلان عن التاريخ الجديد لاستكمال البرنامج خلال القادم من الأيام، حين توفر الشروط المناسبة لذلك.

وإلى ذلك الحين، سيواصل الحزب، وفق البلاغ، "نهج سياسة الإنصات والتواصل عبر استقبال مقترحات وتوصيات وملاحظات سكان المدن التي كان من المقرر زيارتها في الأسابيع المقبلة عبر المنصة المخصصة لبرنامج 100 يوم 100 مدينة، وكذلك عبر تطبيق واتساب".

وشدد التنظيم السياسي على أنه سيحرص على معالجة جميع المقترحات والتوصيات المرسلة إليه قبل زيارة المدن، كما ستتم مشاركة الخلاصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

جدير بالذكر أن برنامج "100 يوم 100 مدينة"، الذي استوفى 58 محطة، ينظم نهاية كل أسبوع لقاءات تواصلية مع ساكنة المدن، تضم ما بين 400 و600 مشاركة ومشارك في كل مدينة.