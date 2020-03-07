حملة تبرع وورشة تحسيس بجماعة آيت وافقا

مصطفى البكار من تزنيت

شهدت جماعة آيت وافقا بإقليم تزنيت، حملة للتبرع بالدم، أشرفت على تنظيمها مؤسسة اليسر للرعاية الصحية بشراكة مع جمعية أناروز للتبرع بالدم، وإدارة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.

وشارك في هذه البادرة الإنسانية التي احتضنها مقر الثانوية التأهيلية إدريس الثاني، ما مجموعه 60 متبرعا ومتبرعة، بإشراف من أطر طبية وتمريضية وطلبة متدربين.

كما عرف النشاط الطبي تأطير ورشات تحسيسية لفائدة 600 شخص حول سرطان الثدي وعنق الرحم وداء فقدان المناعة المكتسبة وفيروس كورونا، إضافة إلى نصائح وإرشادات بخصوص حوادث الاختناق بالغاز.

يحيى الدرفون، رئيس مؤسسة اليسر للرعاية الصحية، قال في تصريح لهسبريس: "مؤسسة اليسر للرعاية الصحية هي هيئة شبابية أسسها ممرضون من مدينة تزنيت في يناير الماضي، تعنى بالنهوض بالشأن الصحي بالإقليم عبر تجويده عن طريق تقريب الخدمات الصحية للمواطن، علاجية كانت أو وقائية".

وأضاف الدرفون: "نشاط اليوم ما هو إلا بداية لسلسلة من الأنشطة تعتزم المؤسسة تنظيمها في قادم الأيام بالتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات التي تعنى بالشأن الصحي بالإقليم".

وأوضح المتحدث ذاته أن "مجال اشتغال مؤسسة اليسر للرعاية الصحية لن يقتصر على إقليم تزنيت، بل ستنفتح المؤسسة على كل الفعاليات المدنية والجمعوية أينما كانت، وستنخرط في كافة الأنشطة التي تخدم صحة المواطن حسب إمكانياتها".