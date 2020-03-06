استدعاء طبيب جرّاح في قضية "قضم أصبع امرأة"

هسبريس من الدار البيضاء

قرّرت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء استدعاء طبيب جراح من مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالحي الحسني، من أجل الإدلاء بشهادته في القضية التي يتابع فيها القنصل الفخري لدولة غينيا بيساو بتهمة التسبب في عاهة مستديمة لمواطنة مغربية.

وأمر رئيس الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء الضابطة القضائية باستقدام قرص مدمج يوثق لعملية قضم الأصبع، الذي كان موضوع تفريغ بمحضر الشرطة التي أشرفت على التحقيق في هذه القضية المثيرة للجدل.

وتأتي هذه التطورات بعد أن كانت المحكمة تستعد لإحالة الملف على المداولة، لكن تشبث أطراف الدعوى بمواقفهم، على الرغم من التقارير الطبية التي أكدت أن بتر أصبع المرأة العجوز عبر إجرائها لعمليتين جراحتين كان بسبب قطع جزء كبير منه بسبب "عضة" القنصل.

وقررت المحكمة مواصلة النظر في الملف، خلال شهر أبريل المقبل، في انتظار حضور الدكتور الجراح المعالج واستقدام القرص المدمج.

وكان القنصل الفخري قد نفى، أثناء الاستماع إليه من لدن القاضي رئيس الجلسة، أن يكون اعتدى على أي من أفراد أسرة المرأة العجوز، كما نفى قضمه أصبعها.

وتشبثت المرأة العجوز بأقوالها، وأكدت للقاضي واقعة الاعتداء الذي تسبب لها في عاهة مستديمة؛ وهو ما توثقه الصور نفسها التي أدلى بها القنصل الفخري في ملف القضية.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد أن تم الحصول على دلائل تؤكد واقعة بتر أصبع المرأة العجوز المقيمة في مدينة الدار البيضاء.

ويتابع القنصل الفخري، الذي صدر في حقه قرار بالمنع من الدخول إلى دولة خليجية قبل ثلاث سنوات، بتهم تتعلق بتبديد محجوز صدر فيه حكم قضائي نافذ، وقضايا أخرى تتعلق بمنازعات تجارية، وممارسة العنف الجسدي ضد الأغيار.