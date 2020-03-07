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كُتّاب وآراء
سلطات بني ملال تشن حملة على مقاهي الشيشة
شنّت سلطات بني ملال، الجمعة، حملة واسعة النطاق على مقاهي الشيشة، حيث جرى إتلاف العديد من النرجيلات والمعسل، وإغلاق مقهى بحي الرياض لمدة ثلاثة أشهر.
وداهمت مصالح الملحقة الإدارية الثالثة، في شخص قائدها الذي كان مرفوقا بالعناصر الأمنية، مقاهي "الشيشة" بحي رياض السلام، حيث جرى إغلاق مقهى وهدم واجهتها التي كانت لا تحترم المسافة القانونية المسموح بها.
وأفاد مصدر مسؤول بأن عملية المداهمة المذكورة جاءت بعد إنذارات سابقة، وعلى إثر توصل السلطات المحلية بشكايات حول هذه المقاهي؛ الأمر الذي استدعى التدخل لوقف أنشطتها.
وأضاف المسؤول ذاته أن الحملة ستتواصل مستقبلا، وسيتم إصدار قرارات مشددة في حق كل من ثبت تورطه في السماح بممارسة هذه الأنشطة الممنوعة التي تفشت في أوساط الشباب دون وعي بتأثيراتها.
وكانت سلطات بني ملال قد شنّت، بتعليمات من والي الجهة، خلال الأيام الماضية، حملة مماثلة طالت العديد من المقاهي المعروفة بتقديم الشيشة، أسفرت عن إصدار قرارات إغلاق في حق حوالي خمس مقاه للشيشة وعن حجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في هذا النوع من التدخين.