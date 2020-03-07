حفل تكريم يتوج نساء الإدارة التربويّة بمدينة وجدة

عبد الكريم هرواش من وجدة (صور: رضا سباعي)

تحت شعار "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم"، نظّم طلبة مسلك الإدارة التربويّة فوج 2020، الجمعة، حفلًا تكريميًّا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بملحقة القدس التّابعة للمركز الجهوي لمهن التربية والتّكوين بمدينة وجدة، لفائدة الأستاذات والموظّفات والطالبات المتدرّبات في سلك الإدارة التربوية في الملحقة.

وتضمّن الحفل تلاوة قصائد شعرية حول هذه المناسبة النّسائية، إضافة إلى تقديم مقاطع موسيقية غنائية وإلقاء كلمات تقديرية من طرف الطلبة الإداريين، وتوزيع شهادات وباقات ورودٍ على المُكرّمات في الحفل ذاته.

وقال ميمون بغدادي، ممثّل طلبة سلك الإدارة التربوية بوجدة، إن "هذا الحفل يأتي نزولًا عند رغبة عدد من الطلبة في تكريم الأستاذات المُكوِّنات والأستاذات المُتدرّبات وكافّة الموظّفات والعاملات في ملحقة القدس للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين اعترافًا وتقديرًا لمجهوداتهن المبذولة".

وأشاد المتحدّث بـ"دور المُكرَّمات في تحدّي الصعوبات والإكراهات في سبيل التّوفيق بين ظروف العمل وانشغالات الأسرة، ليكنّ قياديات ومدبّرات في المستقبل لمؤسسات تربوية تقوم على أسس النّهوض بالأجيال وتعليم وتربية أبناء المغاربة".

ومن جانبه، اعتبر عمرو الهدار، عضو اللجنة التنظيمية بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق، الحفل بمثابة التفاتة رمزيّة تقوم على ثقافة الاعتراف والتّقدير للمرأة المغربية التي تشكّل رمز التحدّي بما تبذله من مجهودات قيّمة في خدمة الوطن".