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الرئيسية | جهات | حساب "فيسبوكي" ينشر صورا مفبركة لأطر ثانوية

حساب "فيسبوكي" ينشر صورا مفبركة لأطر ثانوية

حساب "فيسبوكي" ينشر صورا مفبركة لأطر ثانوية
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 07 مارس 2020 - 12:10

نظمت الأطر التربوية بالثانوية التأهيلية الكتبية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا بحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينشر صورا مفبركة إباحية ومبتذلة للأستاذات والأساتذة العاملين بهذه المؤسسة.

وجاءت هذه الخطوة النضالية بعدما شرعت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي سالف الذكر في نشر صور تخلّ بالحياء العام.

وعلى إثر نشر هذه الصفحة لهذه الصور التي تسيء إلى الهيئة التربوية للثانوية المذكورة، أخبرت إدارةُ المؤسسة المديريةَ الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش.

ووضع الأساتذة المتضررون دعوى استعجالية بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لفتح تحقيق في هذه النازلة.

وبعد توصل مصالح الأمن بإخبارية في الموضوع، قامت عناصر الشرطة المدرسية بفتح تحقيق في الحادث، استمعت خلاله لكل من مدير المؤسسة وعدد من الأطر التربوية المتضررة ومجموعة من التلاميذ المشتبه في تورطهم في الوقوف وراء هذا الحساب.

وينتظر أن تستمع النيابة المختصة، يوم الاثنين، لممثلي الإدارة والأساتذة المشتكين مما نشر عنهم على هذا الحساب الافتراضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - med السبت 07 مارس 2020 - 12:38
المرجوا من الاساتدة ان لا يهتموا بالصور لأن المغاربة يعرفون بأن الصور مفبركة من شبه أناس لا أخلاق لهم وفي القريب سيفضح امر المجرمين والقضاء سينصفكم انشاء الله
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2 - ملاحظ السبت 07 مارس 2020 - 12:45
"قم للمعلم وفه التبجيلا" . مع الأسف اضحى الاستاذ اليوم محط سخرية المجتمع الذي يفترض فيه ان يحترمه ويعظمه ويقدر المجهود الذي يبذله .
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3 - mohammed السبت 07 مارس 2020 - 13:02
الدعاوى الاستعجالية لا ترفع إلا أمام السيد رئيس المحكمة.
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1
4 - مغربي السبت 07 مارس 2020 - 13:08
تحية اجلال و تقدير و تبجيل لعزيز المنصب، التدريس رسالة وليست وظيفة لذالك الموفقون لاداء هذه الرسالة يحتسبون الاجر عند الله و لا ينتضرون الثناء، اما ان تصل الامور الى الاهانة فانا احمل كل المسؤولية للوزارة التي لم تشرك الاسرة في تحمل مسؤوليتها الأخلاقية و القانونية. كل التضامن مع الكرام.
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5 - deterte السبت 07 مارس 2020 - 13:28
ان ما نشر يدخل في إطار حرية التعبير والنشر اليس هذا ما يدافع عنه الناشرون والصحافيون والأساتذة ام ان الأمر عندما يهم طبقة معينة ينتقل من الحرية إلى الاعتداء والتشهير المجاني دائما تضطلع يوميا على فيديوهات منشورة في المواقع وتحضى بأرقام كبيرة للمشاهدة خصوصا ضد القوات العمومية واتناء تفريق المظاهرات أو الباعة السائبين عفوا الجائلين ولا نجد أبدا من يندد وينتقض تلك التصرفات لا أخلاقية حيث ان كل تلك الفيديوهات تكون مفبركة ورغم أن القراء يعرفون أنها كدلك يستحسنونها ولهذا فإن العادة أصبحت هي انتهاك حرمات الغير بدون رقيب ولا حسيب وتعلق عليها وكان هؤلاء القوم ليسوا مغاربة منا وعلينا وكأنهم مستعمرون مع العلم ان تلك القوات العمومية هي تحصل على ابخس للأجور و رواتب وتعمل في أصعب الظروف وممنوع ان يطالب ولو بأبسط حقوقه وهناك اشياء أخطر واقبح لا مجال لذكرها ورغم دلك يعانون في صمت ويؤدون واجبهم بإخلاص ووفاء يلاحظ وكأنني رجل أمن او غيره لا لست منهم لكن ادافع عن الحق ولو كان المظلوم لا أحبه فالظلم يبقى ظلما ولو كان ضد عدوي
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