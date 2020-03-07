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كُتّاب وآراء
حساب "فيسبوكي" ينشر صورا مفبركة لأطر ثانوية
نظمت الأطر التربوية بالثانوية التأهيلية الكتبية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، الجمعة، وقفة احتجاجية تنديدا بحساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ينشر صورا مفبركة إباحية ومبتذلة للأستاذات والأساتذة العاملين بهذه المؤسسة.
وجاءت هذه الخطوة النضالية بعدما شرعت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي سالف الذكر في نشر صور تخلّ بالحياء العام.
وعلى إثر نشر هذه الصفحة لهذه الصور التي تسيء إلى الهيئة التربوية للثانوية المذكورة، أخبرت إدارةُ المؤسسة المديريةَ الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش.
ووضع الأساتذة المتضررون دعوى استعجالية بمكتب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لفتح تحقيق في هذه النازلة.
وبعد توصل مصالح الأمن بإخبارية في الموضوع، قامت عناصر الشرطة المدرسية بفتح تحقيق في الحادث، استمعت خلاله لكل من مدير المؤسسة وعدد من الأطر التربوية المتضررة ومجموعة من التلاميذ المشتبه في تورطهم في الوقوف وراء هذا الحساب.
وينتظر أن تستمع النيابة المختصة، يوم الاثنين، لممثلي الإدارة والأساتذة المشتكين مما نشر عنهم على هذا الحساب الافتراضي.