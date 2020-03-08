24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1907:4513:4316:5819:3320:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المغرب يضع قيودا على تصدير الكمامات الطبية‎ (5.00)

  2. الكوارث.. وسؤال إنسانية أو همجية العقل البشري؟! (5.00)

  3. كورونا.. بين الكاف والنون (5.00)

  4. في معنى وجدوى فاعلية الشباب داخل النموذج التنموي الجديد (5.00)

  5. سرقة حلي ومجوهرات تورّط ثلاثة شبان بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | "انتشار سموم" يثير الجدل في الفقيه بن صالح

"انتشار سموم" يثير الجدل في الفقيه بن صالح

"انتشار سموم" يثير الجدل في الفقيه بن صالح
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
الأحد 08 مارس 2020 - 05:55

استنكر حقوقيو الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما أسموه بالانتشار الواسع لمادة "السيليسيون" ومسكر ماء الحياة والمخدرات بالقرب من مؤسسة تعليمية بمركز جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وطالب الفرع الإقليمي للهيئة ذاتها، من خلال بيان توصلت به هسبريس، الجهات المعنية بالقيام بحملة للحد من انتشار هذه الآفة، التي قد تتسبب في تدمير فئات عريضة من الشباب وتؤثر على المسار التعليمي لعدد من التلاميذ.

وحمل بيان الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب جانبا من المسؤولية للجهات المعنية بأمن المؤسسات التعليمية.

وذكر الشرقي القادري، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن شبابا بمركز جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح عبروا له عن تفشي الظاهرة وابتلاء بعض التلاميذ بها، كما أعربوا عن قلقهم من تزايد عدد الجانحين بالمحيط المدرسي.

وفي تعليق له على البيان، نفى صالح فلاق، عضو جمعية آباء وأولياء تلامذة مؤسسة تعليمية بالمركز، استفحال هذه السموم سواء في وسط التلاميذ أو بالقرب من المؤسسات التعليمية، وأشاد بالمجهودات الأمنية لمركز الدرك بالمركز الترابي حد بوموسى.

ودحض مصدر أمني ما جاء في بيان الفرع الإقليمي للهيئة الحقوقية ذاتها، مؤكدا أن مركز الدرك الملكي بحد بوموسى لم يسبق له أن توصل بأية شكاية في الموضوع، وأنه يحرص على تنظيم دوريات كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالقرب من مختلف المؤسسات التعليمية حفاظا على سلامة وصحة المتمدرسين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.