"انتشار سموم" يثير الجدل في الفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه بن صالح

استنكر حقوقيو الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما أسموه بالانتشار الواسع لمادة "السيليسيون" ومسكر ماء الحياة والمخدرات بالقرب من مؤسسة تعليمية بمركز جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح.

وطالب الفرع الإقليمي للهيئة ذاتها، من خلال بيان توصلت به هسبريس، الجهات المعنية بالقيام بحملة للحد من انتشار هذه الآفة، التي قد تتسبب في تدمير فئات عريضة من الشباب وتؤثر على المسار التعليمي لعدد من التلاميذ.

وحمل بيان الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب جانبا من المسؤولية للجهات المعنية بأمن المؤسسات التعليمية.

وذكر الشرقي القادري، رئيس الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن شبابا بمركز جماعة حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح عبروا له عن تفشي الظاهرة وابتلاء بعض التلاميذ بها، كما أعربوا عن قلقهم من تزايد عدد الجانحين بالمحيط المدرسي.

وفي تعليق له على البيان، نفى صالح فلاق، عضو جمعية آباء وأولياء تلامذة مؤسسة تعليمية بالمركز، استفحال هذه السموم سواء في وسط التلاميذ أو بالقرب من المؤسسات التعليمية، وأشاد بالمجهودات الأمنية لمركز الدرك بالمركز الترابي حد بوموسى.

ودحض مصدر أمني ما جاء في بيان الفرع الإقليمي للهيئة الحقوقية ذاتها، مؤكدا أن مركز الدرك الملكي بحد بوموسى لم يسبق له أن توصل بأية شكاية في الموضوع، وأنه يحرص على تنظيم دوريات كلما دعت الضرورة إلى ذلك بالقرب من مختلف المؤسسات التعليمية حفاظا على سلامة وصحة المتمدرسين.