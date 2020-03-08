قافلة طبية مجانية تستهدف الفئة الهشة بإقليم أسفي

إبراهيم مغراوي

استفاد حوالي 500 شخص من فحص طبي شمل مختلف الأعمار، خلال قافلة طبية للعلاج والوقاية من أمراض العيون، اختتمت بالمستشفى الإقليمي للا حسناء بمدينة اليوسفية التابعة لإقليم أسفي.

المبادرة الإنسانية، التي أشرف عليها مجلس الجهة والمستشفى الجامعي بمراكش، أجريت خلالها أيضا حوالي 160 عملية جراحية، ثلاث عمليات منها تمت بالتخدير الشامل؛ وهو ما فاق العمليات المتوقعة بالإقليم بنسبة 260 في المائة (السقف التوقعي 60 عملية جراحية)، حسب تصريحات متطابقة للجهتين المنظمين.

وتميزت هذه القافلة بتوفير"أزيد من 12 طبيبا مختصا في طب العيون، تكونت تحت إشراف عبد الجليل متوكل رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش".

وجرى، خلال هذا العمل الاجتماعي، "تشخيص وجراحة المصابين بمرض المياه البيضاء (الجلالة) CATARACTE، وتشخيص مرض المياه الزرقاء (GLAUCOME)، وتشخيص مشاكل البصر عند الأطفال، وعجز العين والحول، وكذا مرض شبكة العين عند مرضى السكري".