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كُتّاب وآراء
مديرية: المثلية بـ"مدرسة العقاد" ادعاءات كاذبة
إثر تداول مجموعة من المواطنين بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء شائعة حول حادث للمثلية بإحدى المدارس، وما خلفه الأمر من رعب لأولياء التلاميذ، حلت لجنة إقليمية من المديرية الإقليمية للتربية والتكوين من أجل فتح تحقيق في صحة ما تم تداوله.
وأكدت المديرية، في بلاغ توضيح توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة الإقليمية، بحضور مدير مدرسة العقاد الابتدائية، استمعت إلى تلميذين تمت الإشارة إليهما في الواقعة، وإلى مجموعة من الآباء، وبعض الأطر الإدارية والتربوية، فأكدوا أن الخبر لا يعدو أن يكون شائعات وادعاءات كاذبة.
ولفت المصدر نفسه إلى كون الآباء الذين تم استجوابهم صرحوا بأنهم غير متأكدين من صحة الخبر، مشيدين بسمعة المؤسسة وبطاقمها التربوي والإداري وحزمه في متابعة التلاميذ والحرص على سلامتهم.
وكانت جريدة هسبريس، إثر انتشار الشائعة وسط مدرسة العقاد الابتدائية بالدار البيضاء، استقت تصريحات من لدن عدد من الآباء والأمهات، الذين عبروا عن مخاوفهم ودعوا إلى اليقظة والحذر.