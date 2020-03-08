قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان

هسبريس من الرباط

على وقع الاستنفار، أفادت مصادر محلية متطابقة بأن مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية رفضت الخضوع للفحوصات الصحية بمدينة وزان عقب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت المصادر ذاتها لهسبريس إن هذه المواطنة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة، حلت بالمغرب قبل 10 أيام قادمة من إحدى المدن الإيطالية وتنقلت عبر عدد من الأماكن قبل أن تتوجه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي"، اليوم الأحد، بعدما ظهرت عليها أعراض التهاب تنفسي، غير أنها رفصت البقاء بالمؤسسة الصحية وغادرت إلى وجهة مجهولة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد خلفت الواقعة استنفارا كبيرا لدى السلطات المحلية وعناصر الأمن ومسؤولي الصحة بالإقليم، مشيرة إلى أن الأبحاث المكثفة وتسجيلات الكاميرات مكنت من تحديد هويتها وتم إخضاعها للحجر الصحي بمستشفى دار الضمانة في أفق إجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.