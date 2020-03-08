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الرئيسية | جهات | قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان

قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان

قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان
هسبريس من الرباط
الأحد 08 مارس 2020 - 16:00

على وقع الاستنفار، أفادت مصادر محلية متطابقة بأن مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية رفضت الخضوع للفحوصات الصحية بمدينة وزان عقب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت المصادر ذاتها لهسبريس إن هذه المواطنة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة، حلت بالمغرب قبل 10 أيام قادمة من إحدى المدن الإيطالية وتنقلت عبر عدد من الأماكن قبل أن تتوجه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي"، اليوم الأحد، بعدما ظهرت عليها أعراض التهاب تنفسي، غير أنها رفصت البقاء بالمؤسسة الصحية وغادرت إلى وجهة مجهولة.

وتبعا للمصادر ذاتها، فقد خلفت الواقعة استنفارا كبيرا لدى السلطات المحلية وعناصر الأمن ومسؤولي الصحة بالإقليم، مشيرة إلى أن الأبحاث المكثفة وتسجيلات الكاميرات مكنت من تحديد هويتها وتم إخضاعها للحجر الصحي بمستشفى دار الضمانة في أفق إجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - خالد الأحد 08 مارس 2020 - 16:06
يا رب السلامة. رحمتك يا الله اللهم اني اعوذ بك من البرص و الجدام والجنون ومن سيئ الاسقام.
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83
2 - المساعدة الأحد 08 مارس 2020 - 16:08
التحلي بروح المساعدة أولى و تفادي الأنانية الزائدة
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57
3 - الواسيني الأحد 08 مارس 2020 - 16:10
هاذا ما تريده حكومتنا الرشيدة ان تتنقل لنا العدوى لا يهمهم شيئ وإلا فلماذا لم يغلقو المنافذ على الطليان والصين حتى يهلك منى عدد كبير . كل همكم الاموال اما الرأس مال اللا مادي الذي تتغنون به فلا يعنيكم
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0
4 - متتبع الأحد 08 مارس 2020 - 16:10
وقع أمر مشابه في دولة الجزائر حينما قام أحد المشتبه فيهم بإصابتة بالفيروس بالفرار.. الأمر الذي يتعين معه القيام بمزيد من الإجراءات الااحترازية والأمنية بالمستشفيات قصد منع تكرار مثل هذه الحالات، ذلك أن الخوف والأنانية يطغيان على هذه الفئة من الناس مما يجعلهم يفرون وبالتالي يصيبون أشخاص أبرياء لا ذنب لهم.
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37
5 - صابر الأحد 08 مارس 2020 - 16:11
اتقوا الله يا عباد الله من كان مريضا فيجب عليه ان يبقى في البلد المقيم به و حرام ان ياتي ليعدي الناس و يضرهم .
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55
6 - كورونا حبيب المسؤولين الأحد 08 مارس 2020 - 16:11
الضاهر أن المسؤولين ليست لهم نية حسنة لحماية الشعب من إنتشار الوباء .. أخاف أن ينقلب السحر على الساحر لأنه يصيب المسؤولين بكثرة
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19
7 - مواطنة حرة الأحد 08 مارس 2020 - 16:11
لعب الدراري الصغار دبا هادا.واحلين حتى مع الشارفين.
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14
8 - مواطن مغربي الأحد 08 مارس 2020 - 16:17
مبقاش غير ٢ حالات .... رجل و امرأة مسنة ...... ما خفي كان أعظم ... غير الله يحفظ بلادنا و صافي .
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16
9 - Jeon sara الأحد 08 مارس 2020 - 16:18
هذا ما يسمى بقة التخلف! عمرها 35 عام و رغم ذلك ترفض قيام بأي فحوصات!!!بالنسبة لي كطفلة عمرها 13 سنة أجد أن عمرها العقلي 3 سنوات؟!؟! أتعتقد بأن هذا الفيروس هو مجرد مزحة؟!ما هو المشكل في قيام بالفحوصات؟!أصلا هذه الفحوصات التي ستقوم بها لمصلحتها أولا تم لمصلحة الشعب....
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33
10 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 08 مارس 2020 - 16:18
الذي يظهر من خلال التنقل الحر للأشخاص الذين جاؤوا من الدول التي انتقل إليها ذاك الفيروس يظن ان السلطات عندنا استصغرت أمر كورونا كما استصغره العوام من الناس الذين وصلت بهم الجرأة الى الادعاء بأنهم وجدوا له علاج
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18
11 - هشام كولميمة الأحد 08 مارس 2020 - 16:20
لماذا خافت هذه السيدة من إجراء الفحوصات؟نفترض أنها مصابة بالفعل بهذا الفيروس فهذا ممكن خصوصا انها آتية من إيطاليا...نطلب من الله عز و جل أن يحفظ الإنسانية جمعاء من هذا الفيروس مع العمل و الأخذ بالنصائح و التضامن و التكافل.
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18
12 - العنكبوت الأحد 08 مارس 2020 - 16:22
والله إن الجهل لأشد فتكا من كل الأمراض و الأوبئة
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23
13 - أبو مزيان الأحد 08 مارس 2020 - 16:22
خاصهم اديوها بزز منها باش إتأكدو بلي فيها المرض او لا و شددو على الحراسة الأمنية عليها وحتى العائلة ديالها خاصهم فحوصات للاطمئنان
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13
14 - reda الأحد 08 مارس 2020 - 16:23
بغيت غير نعرف أش مزال كيتسناو أصافي ميدخل حد مايخرج حد
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9
15 - Med الأحد 08 مارس 2020 - 16:25
لازم على الدولة اغلاق جميع المطارات والموانيء . لا خروج ولا دخول . كل واحد يكلس فبلادو . لاش جاية من برا تكلس تما
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16 - واحي شيماء الأحد 08 مارس 2020 - 16:25
وعلاش تهرب هدا راه إجراء وقائي
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12
17 - جميل الأمزون الأحد 08 مارس 2020 - 16:31
إوا هادي جايا تنشر الڤيروسة من طنجة لطرفاية.هذا هو حب الوطن الحقيقي.الحبس علاش جايا وأنت مريضة .
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14
18 - الخطر الأحد 08 مارس 2020 - 16:38
ولهذا السبب أعدم رئيس كوريا الشمالية شخص فر من الحجر الصحي فورا، وأنا لا الومه على ذلك .
لأن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الحجر الصحي لديهم نية مبيتة لنشر المرض بين الأصحاء.
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4
19 - fidel marocain الأحد 08 مارس 2020 - 16:38
يجب منع دخول المواطنين القاطنين بالدول الموبوءة مثل الصين ايطاليا كوريا الجنوبية وإيران واذا اراد أحد الدخول فيجب الحجر عليه لمدة أسبوعين أو يدلي بشهادة خلوه من الأمراض المرجو من إخواننا في ايطاليا أن يتفهموا الوضع ويلزموا مكانهم حتى يفرج الله
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20 - فاطمة الزهراء الأحد 08 مارس 2020 - 16:41
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق فلي خلاهم يدخلو للبلاد نهار الاول سبيطار وزان مفيهش حتى مختبر التحاليل بقى غير يعرفوها فيها كورونا ولا لا
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21 - للأسف خالد الأحد 08 مارس 2020 - 16:42
الاخ خالد؛ للأسف تعليقك لم يكن ملائما ؛ شخصيا امي لها البرص وعشنا معها 55 سنة وربت اسرة باكملها اليوم هم اطر صالحين ، والعديد من الناس لهم البرص والمشكل غير مطروح كمرض؛ هو ليس بمرض معدي ولا يؤثر ؛ فكيف تضعه في دعاء لك ؛ استغربت ؛ اتقوا الله في ما نستمعل من الفاظ لأنها قد تمس الناس .شكرا على التفهم
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22 - simo الأحد 08 مارس 2020 - 16:45
هاذي دارت كبيرة من كبائر الذنوب. ألم يأمر الرسول ص
بعدم الخروج من البلد الذي أصابها الطاعون. هاهي دابا غادي تلصق المرض إلى كانت مريضة به.
أنشري هسبريس.
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23 - الكروني جد الطالياني الأحد 08 مارس 2020 - 16:51
مريضة ما مريضاش. جئت من ايطالي ونحن نعلم والعالم كله يعلم ان الصين وايران وايطاليا و كوريا حاليا هم مهد هذا الفايس الخبيث.
اذن كان عليها منين نزلت من الطائرة تخبر اصحاب الحال حتلى ياخذوها مباشرة للمختبر وجميع ركاب نفس الطائة. ومن الاحسن كانت تبقى في ايطالي حتى تصفى الوقت.
دابا لنفرض ان ما عندك والوا، راه النص ديال المغربة غادين ايسخفوا لما يشين خبرك. واش انت واعية بما تقومين به من زرع الرعب والبلبلة في صفوف المواطنين. راكي زعما بعقلك ماشي ما زالا صغنونة.
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24 - محمد الأحد 08 مارس 2020 - 16:56
يجب ان يكون هناك قانون خاص بهذه الحالات بوجود وباء ,و متابعتها قضاءيا خصوصا أن تبت أنها نقلت الأمراض لآخرين وقتلت منهم. هذا أن بقيت حية ويجب علاجها
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25 - ايت واعش الأحد 08 مارس 2020 - 16:56
هذه نتيجة ادارة الازمة من المكاتب المكيفة ، وعلى الواقع لا يوجد شيء ملموس ، قلنا مرارا اغلقوا الحدود وامنعوا القادمين من بؤر الوباء ، امريكا حالات معدودة واعلنت الطواريء، هذه المراءة رفضت البقاء بالمشفى وتجولت وعلى القضاء معاقبتها لعدم الامثثال للاوامر وتعريض الصحة العامة للخطر وتعمد الادى باشخاص ابرياء ومحاولة نشر مرض معدي ..المقاربة يجب ان تكون شاملة ويتدخل فيها الجميع وليس وزارة الصحة ببلاغاتها الباليه وحدها
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26 - جعفر الأحد 08 مارس 2020 - 16:56
عجيب امر هذه السيدة كيف لا تريد إجراء الفحص و قد تتسبب في تفشي هذا المرض إن وجد بها في وسطها و محيط عائلتها وقد تكون سببا في وفاة أعز الناس إليها الجهل في بعض البشر صفة أصيلة فيهم
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27 - احمد الأحد 08 مارس 2020 - 16:58
هؤلاء المهاحرين إلي جايين من ايطاليا راهم مشتتين فالمغرب وخاصة في الرباط. الرجاء من الجهات المعنية والمختصة تشديد المراقبة في المطارات والموانئ. من يومين شفنا وأحد في super marche جاي من ايطاليا مريض ويكح ويعطس وباينة عليه حالات الأنفلونزا الحادة
نطلب من آلله له الشفاء .لهذا يجب الحيطة والحذر .آللهم احمي بلادنا والبلاد العربية والأمة الإسلامية جمعاء من هذا البلاء.
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28 - هشام متسائل الأحد 08 مارس 2020 - 17:04
دابا غير بيناتنا
واش الباب ديال هاذ المستشفى هو فعلا باب مستشفى ؟
واش سيارة إسعاف تقدر تدخل منه ؟
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