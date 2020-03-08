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كُتّاب وآراء
قادمة من بلاد الطاليان تثير الاستنفار بمدينة وزان
على وقع الاستنفار، أفادت مصادر محلية متطابقة بأن مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية رفضت الخضوع للفحوصات الصحية بمدينة وزان عقب الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.
وقالت المصادر ذاتها لهسبريس إن هذه المواطنة تبلغ من العمر حوالي 35 سنة، حلت بالمغرب قبل 10 أيام قادمة من إحدى المدن الإيطالية وتنقلت عبر عدد من الأماكن قبل أن تتوجه إلى المركز الاستشفائي الإقليمي "أبو القاسم الزهراوي"، اليوم الأحد، بعدما ظهرت عليها أعراض التهاب تنفسي، غير أنها رفصت البقاء بالمؤسسة الصحية وغادرت إلى وجهة مجهولة.
وتبعا للمصادر ذاتها، فقد خلفت الواقعة استنفارا كبيرا لدى السلطات المحلية وعناصر الأمن ومسؤولي الصحة بالإقليم، مشيرة إلى أن الأبحاث المكثفة وتسجيلات الكاميرات مكنت من تحديد هويتها وتم إخضاعها للحجر الصحي بمستشفى دار الضمانة في أفق إجراء التحاليل المخبرية المعمول بها في مثل هذه الحالات لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
لأن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يفرون من الحجر الصحي لديهم نية مبيتة لنشر المرض بين الأصحاء.
بعدم الخروج من البلد الذي أصابها الطاعون. هاهي دابا غادي تلصق المرض إلى كانت مريضة به.
أنشري هسبريس.
اذن كان عليها منين نزلت من الطائرة تخبر اصحاب الحال حتلى ياخذوها مباشرة للمختبر وجميع ركاب نفس الطائة. ومن الاحسن كانت تبقى في ايطالي حتى تصفى الوقت.
دابا لنفرض ان ما عندك والوا، راه النص ديال المغربة غادين ايسخفوا لما يشين خبرك. واش انت واعية بما تقومين به من زرع الرعب والبلبلة في صفوف المواطنين. راكي زعما بعقلك ماشي ما زالا صغنونة.
نطلب من آلله له الشفاء .لهذا يجب الحيطة والحذر .آللهم احمي بلادنا والبلاد العربية والأمة الإسلامية جمعاء من هذا البلاء.
واش الباب ديال هاذ المستشفى هو فعلا باب مستشفى ؟
واش سيارة إسعاف تقدر تدخل منه ؟