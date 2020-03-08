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الرئيسية | جهات | أساتذة الطب ينسحبون من مستشفى مراكش

أساتذة الطب ينسحبون من مستشفى مراكش

أساتذة الطب ينسحبون من مستشفى مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 08 مارس 2020 - 19:21

قرر أساتذة كلية الطب والصيدلة بمراكش، "مضطرين، الانسحاب من المستشفى الجامعي وتعليق التداريب السريرية باستثناء المستعجلات والعناية المركزة، واللجوء إلى كلية الطب ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل"، بحسب بيان توصلت به هسبريس من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة.

وأرجعت الهيئة النقابية قرار الانسحاب إلى ما وصفته "بالوضعية الكارثية التي وصل إليها المستشفى الجامعي، والتسيب الذي يشهده المركب الجراحي لمستشفى الرازي".

وأوردت أن هذا الوضع "يشل حركة العمليات الجراحية، ما سيؤدي إلى اكتظاظ المرضى الذين ينتظرون منذ أشهر إجراء عمليات مبرمجة"، مضيفة أن "حالة الفوضى والتسيب" تجعل عمل الأساتذة داخل المستشفى "محفوفا بالمخاطر على مستوى الأنشطة العلاجية والتكوينية".

وعاب المكتب النقابي المذكور على المدير العام للمستشفى الجامعي ما نعته "بالصمت المطبق وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينهجها من خلال التغاضي عن هذه الاختلالات وتعريض السلامة الصحية للمواطنين للخطر"، بتعبيره.

وطالب البيان "وزارة الصحة بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذا التسيب، والحرص على تطبيق القانون الداخلي للمؤسسة".

وقال مدير مستشفى الرازي، في تصريح لهسبريس، إن "ما يشكو منه أساتذة كلية الطب والصيدلة طبقنا بخصوصه الإجراءات الإدارية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل".

وأكد "تطبيق القانون في حق كل من يخل به، من أجل تحقيق المصلحة العامة لكل مكونات المستشفى الجامعي حتى يقوم بدوره في خدمة المرضى"، بحسب قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - أيوب المغربي الأحد 08 مارس 2020 - 20:02
هذا هو فيروس كورونا الذي يعاني منه فعلا المغاربة : عدم اهتمام المحكومة بصحة المواطن والفساد الذي ينخر أجهزة الدولة...
فقروض البنك الدولي تذهب إلى حسابات كبار المسؤولين في الدولة وحالة المواطن في تدهور مستمر
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4
2 - عمرينو الأحد 08 مارس 2020 - 20:03
لا د ا عي للقلق الوضع تحت السيطرة المغرب قادر على مجابهة كل و باء الو الو حول...
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1
3 - أيوب المغربي الأحد 08 مارس 2020 - 20:06
هذا هو فيروس كورونا الذي يعاني منه فعلا المغاربة : عدم اهتمام المحكومة بصحة المواطن والفساد الذي ينخر أجهزة الدولة...
فقروض البنك الدولي تذهب إلى حسابات كبار المسؤولين في الدولة وحالة المواطن في تدهور مستمر
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0
4 - adam الأحد 08 مارس 2020 - 20:09
مستشفيات مراكش تعاني في صمت ، فعندما يزورها المريض ينسى مرضه ويفكر في قيمته داخل المجتمع، والله حتى عيب يكون مراكش فيه مستشفيات بحال هاذو وكايجيو ليهم الناس من العديد من المدن واش هادي قيمة المواطن الفقير ؟؟؟ مسشفى محمد السادس هو الوحيد لي زويين واخا حتى هو كايعطيوك موعد ديال 6 أشهر فالعمليات و السكانيير أما المستشفيات المتبقية فهي عبارة عن " قرية صغيرة ( المامونية ) و كرنة ديال الخنز ( مستشفى ابن طفيل أو سيفيل )
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5 - جميل الأمزون الأحد 08 مارس 2020 - 20:09
ليس لكم الحق في المغادرة،أموالا طائلة صرفناها عليكم.يجب معاقبة كل من هرب من واجبه.وإلا نزع الطابلية وإرجاع ما صرف عليكم .
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