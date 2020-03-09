ساكنة مدينة بوعرفة تشارك في حملة للتبرع بالدم

محمد ايت حساين

نظمت جمعية المتبرعين بالدم النشيطة بإقليم فكيك، حملة للتبرع بالدم بالقاعة الكبرى لدار الشباب، بمدينة بوعرفة، ليومي 7 و8 مارس الجاري، تحت شعار "حياتهم رهينة بتبرعكم".

وتوافد عدد كبير من ساكنة مدينة بوعرفة إلى القاعة المحتضنة للحملة المذكورة، من أجل التبرع بالدم، إذ بلغ عدد المتبرعين 200 شخص، فيما لم يتمكن 77 شخصا آخرين من التبرع، لكونهم غير مؤهلين لذلك.

وأشرف على هذه الحملة الطاقم الطبي للمركز الجهوي لتحاقن الدم، بتنسيق مع السلطة الإقليمية والمحلية وممثلي جمعية وجدة، ومتطوعي جمعية المتبرعين بالدم لإقليم فجيج بوعرفة، وجماعة بوعرفة، والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية.