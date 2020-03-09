تحاليل سلبية تبعد شبح "كورونا" عن مدينة وزان

هسبريس من الرباط

أظهرت التحاليل المخبربة التي أخضعت لها المريضة التي اشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا المستجد" بمدينة وزان، أمس الأحد، أنها سليمة ولا تحمل فيروس "كوفيد 19".

وقال مصدر مسؤول في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن المعطيات التي تناسلت بخصوص إصابة مواطنة مغربية مقيمة بالديار الإيطالية بفيروس كورونا غير دقيقة.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنة المغربية التي توجد حاليا بمستشفى مدينة وزان، وبعد إخضاعها للتحاليل المخبرية تبين أنها غير مصابة، مشيرا إلى أنه قد تم الاحتفاظ بها في غرفة معزولة، بعدما بدت عليها أعراض تشبه تلك التي تصاحب المصابين الفيروس.

وطمأن المصدر ذاته الرأي العام بخصوص الوضعية الوبائية، داعيا إلى ضرورة العمل بالنصائح والتوجيهات الوقائية الفردية وتفادي نشر الهلع والأخبار التي تنتج الخوف.