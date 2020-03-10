توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

هسبريس - و.م .ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يكون الطقس حارا نوعا ما خلال النهار فوق السهول الداخلية، والمناطق الوسطى وجنوب البلاد.

فيما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب فوق كافة ربوع المملكة، فضلا عن تشكل بعض السحب المنخفضة والمرفوقة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح، على السواحل وسهول المحيط الأطلسي وكذا بالواجهة المتوسطية. كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، وستهب من القطاع الشرقي أومن الشمال أحيانا فوق كل من الأقاليم الجنوبية، والسهول الوسطى، ومنطقة طنجة، وستهب من القطاع الجنوبي وأحيانا من الشرق بالجنوب الشرقي للبلاد، ومن القطاع الشمالي أومن الشرق من بعض الأحيان بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص واحد و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والساحل المتوسطي، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين 11 و17 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 17 و24 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 18 و24 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والساحل المتوسطي، وبالمنطقة الشرقية، وما بين 24 و31 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 31 و38 درجة بمنطقة سوس وباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا الى قوي الهيجان ما بين رأس سبارطيل وطرفاية وسيصبح هائجا فقط خلال الصباح، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.