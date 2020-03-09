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تعاونية تقرّ زيادة في ثمن الرمال بمدينة العرائش‎

تعاونية تقرّ زيادة في ثمن الرمال بمدينة العرائش‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 09 مارس 2020 - 23:26

عقدت تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش جمعها العام السنوي بالكلية متعددة التخصصات بالمدينة ذاتها.

مصطفى بنحمدان، رئيس التعاونية، شدد في كلمته الافتتاحية على أن "الانضباط التنظيمي والشفافية سر استمرار هذه الجمعية التي بقيت صامدة في وجه الضربات التي تأتيها من كل حدب وصوب".

وأكد بنحمدان أن التعاونية تتعرض لحملة كبيرة لتشويه صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي، و"الشيء الوحيد الذي سيحميها هو انضباط منخرطيها والتزامهم بالقانون"، محذرا المنخرطين من حمل أي رمال ممنوعة، خصوصا "الرمال الحرشة" بمنطقة ولاد صخر التي منع عامل إقليم العرائش حملها منعا كليا، ومشددا على أن مصير المخالفين الطرد والمحاسبة القانونية.

وشدد رئيس التعاونية على أنها تعمل على تطوير آلياتها وجلب آخر التقنيات الحديثة من أجل تطوير منتجها وزيادة جودتها.

مداخلات المشاركين طالبت في مجملها بالزيادة في ثمن المتر من رمال التعاونية، ليتم إعلان زيادة عشرة دراهم عوض 20 درهما التي طالب بها المهنيون.

وفي ختام الجمع العام السنوي لتعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش أجمع المنخرطون على تجديد الثقة في مصطفى بنحمدان رئيسا.

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