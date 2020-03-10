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تصدعات تدفع نقابيين بقطاع الصحة إلى الاستقالة

تصدعات تدفع نقابيين بقطاع الصحة إلى الاستقالة
جمال سماحي من تطوان
الثلاثاء 10 مارس 2020 - 03:25

قرر المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للصحة بطنجة تطوان الحسيمة، عضو المنظمة الديمقراطية للشغل، ومعه المكاتب الإقليمية بكل من تطوان، المضيق الفنيدق، شفشاون، وزان وطنجة أصيلة، وكذا المكتب المحلي بأصيلة، الاستقالة والانسحاب من الإطار النقابي سالف الذكر، وذلك عقب اجتماع عُقِد أمس الأحد بتطوان.

وأرجع المكتب الجهوي للنقابة سالفة الذكر، في بلاغ له توصلت به هسبريس، الاستقالة من المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى "استمرار قيادة المركزية في فرض سياسة الأمر الواقع، وتوجيه وابل من الاتهامات الباطلة وعبارات الشتم والقذف في حق مناضلينا من طرف بعض المحسوبين على المكتب المركزي".

كما برر المنسحبون من الإطار النقابي ذاته استقالتهم بـ"استمرار منطق الآذان الصماء، وتكريس البيروقراطية والبلطجة النقابية التي لم نعهدها في تنظيم نقابي ضحى مناضلوه بالغالي والنفيس من أجل الكرامة والعدالة"، بتعبير البلاغ ذاته.

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