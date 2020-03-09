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المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة تتعزز بمقر جديد

المنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة تتعزز بمقر جديد
حميد رزقي
الاثنين 09 مارس 2020 - 23:15

أعطى وفد رسمي ترأسه كل من عامل إقليم خنيفرة ووالي أمن بني ملال، وضم رؤساء وممثلين عن السلطات القضائية والترابية والأمنية والهيئات المنتخبة بمدينة خنيفرة، صباح اليوم الاثنين، انطلاقة العمل بالمقر الجديد للدائرة الثالثة للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنيفرة، وذلك بعد الانتهاء من كافة مراحل إنشائه وتجهيزه بالمعدات المكتبية والمهنية، فضلا عن الوسائل اللوجيستيكية والتقنية الضرورية.

ويتكون المقر الجديد للدائرة الثالثة للشرطة، الذي تم تشييده بشارع المسيرة بالحي الإداري بخنيفرة، من طابقين، ويضم ثمانية مكاتب تم تصميمها وتجهيزها وفق طابع معماري يحترم الخصوصيات الجغرافية للمنطقة، مع الالتزام باحترام المعايير الهندسية المطلوبة في البنايات الشرطية الحديثة.

ويأتي افتتاح هذه المصلحة الترابية الجديدة، يقول مصدر أمني، في إطار استراتيجية متكاملة اعتمدتها مصالح الأمن الوطني، "تهدف إلى إجراء تقييم شامل ومدقق لجودة وحالة البنايات الأمنية، بالشكل الذي يتأتى معه إصلاح وتغيير تلك التي لا تستجيب لمعايير الجودة والجمالية الهندسية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني".

وجاء انطلاق العمل بالمقر الجديد، يضيف المصدر ذاته، "في إطار تنزيل مقتضيات استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تحديث وعصرنة المرافق الأمنية الموجهة للاستقبال اليومي للمواطنين، وذلك بالشكل الذي يسمح لها بتوفير ولوجيات ومرافق استقبال وتوجيه ملائمة للمرتفقين، فضلا عن تأهيل هذه المرافق من أجل استيعاب البنيات والتجهيزات التي تتطلبها عملية رقمنة عمل الشرطة وربطها بمختلف البرامج والأنظمة المعلوماتية الحديثة".

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