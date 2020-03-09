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الرئيسية | جهات | حموشي يحتفي بشرطيات العيون تخليدا ليوم المرأة

حموشي يحتفي بشرطيات العيون تخليدا ليوم المرأة

حموشي يحتفي بشرطيات العيون تخليدا ليوم المرأة
هسبريس من العيون
الاثنين 09 مارس 2020 - 19:05

خلدت أسرة ولاية أمن العيون اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ 08 من شهر مارس من كل سنة.

وبهذه المناسبة، اختار حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، تنظيم حفل استقبال على شرف النساء الشرطيات بمختلف رتبهن وأسلاكهن، وكذا أرامل موظفي الشرطة والعاملات بمقرات الأمن بكل من العيون، الداخلة، بوجدور، المرسى، السمارة، طان طان، كلميم وسيدي إفني.

ونقل المسؤول الأمني، الذي كان مرفوقا برؤساء المناطق بدائرة العيون، إلى الشرطيات رسائل التهنئة والتبريكات التي خصهن بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، متمنيا لهن مزيدا من السداد والتوفيق في مهامهن النبيلة خدمة لأمن الوطن والمواطنين.

وجاء في الرسالة التي تلاها أبو الذهب بالنيابة عن حموشي: "لعل أهم نجاحات المرأة الشرطية حضورها في مختلف التخصصات والوظائف الأمنية، بل وتقلد مناصب المسؤولية فيها كرئيسات دوائر، فرق حوادث السير، رئيسات لمجموعات الكلاب المدربة، وغيرها من الفرق والوحدات، حيث برهنن بفضل عزيمتهن وكفاءاتهن المتميزة عن حس مهني عال، وتضحية ونكران الذات في كل المهام المنوطة بهن، بما فيها تلك المحفوفة بالمخاطر".

واعتبر المدير العام للأمن الوطني "نجاح الشرطيات نجاحا للمرفق العام الشرطي، وتميزهن تميزٌ للمنظومة الأمنية ببلادنا، التي تخطو بثبات وبوتيرة تصاعدية نحو الإصلاح الشامل الذي يليق بأوراش التنمية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية الشريفة تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".

وعبر المسؤول الأمني الأول، في رسالته، عن "تجديد متمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لكافة النساء الشرطيات، أصالة عن نفسه ونيابة عن موظفي المديرية العامة للأمن الوطني".

والمناسبة ذاتها، أشاد عبد اللطيف حموشي بجميع نساء الأمن الوطني، من زوجات الشرطيين وبناتهم وأخواتهم، مع تقديم تحية خاصة مشفوعة بالإجلال والامتنان لأرامل رجال الأمن الوطني ممن أسلموا الروح لخالقها في سبيل حماية وصون الثوابت العليا للمملكة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - فكيكي الاثنين 09 مارس 2020 - 19:24
تهانئنا الحارة بهذه المناسبة لجميع نساء القوات الأمنية المغربية بجميع أصنافها . وخاصة المرابطة بصحرائنا المغربية الغالية. والنصر والتمكين لها حيثما حلت وارتحلت.والهزيمة والخيبة لأعداء وحساد وحدتنا الترابية..
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2 - hassan الاثنين 09 مارس 2020 - 19:40
حبذا سيدي المدير أن تتغاضو عن الإنتقاء الأولي في قادم المباريات ، مباراة ولوج الشرطة هي خيط أمل أولاد الشعب . فلا تحرمونا منها أرجوك سيدي المدير
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3 - امراة ولم احظى بتهنئة الاثنين 09 مارس 2020 - 19:49
ولكم منا كذلك -اشرطيات المغرب العزيز المحترمات - التهاني والورود ونتمناوا من المسؤولين في الادارة العامة للامن الوطني المغربي يذكرنا راحنا كاين نساء مغربيات مقهورات ومظلومات ومعديين عليهم بدون سبب وخا تيطلبوا المسؤولين ارجوك ارجوك ارجوك
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4 - عبد السلام الاثنين 09 مارس 2020 - 20:01
كم عدد الشرطبات المتزوجات احيهن لكن فقدن الأمومة الطبيعية ليس في المجال الديني ولكن في المجال الحق الطبيعي المراة حنينة و لطيفة و تربي الجندي و الوزير هدا راي الشباب في الشارع معطل و يوظفون المراة... في اوروبا دخلت المراة الشغل بشكل كاسح بعد الحرب العالمية التانية نظرا لقلة الرجال و موتهم في الحرب سيعاني المغرب بعد عشر سنوات من عنوسة خطيييييييرة سيكون التحرش عكسي ستقوم هؤلاء النساء الموظفات بجلب الرجال الى منازلهم من أجل قضاء الحالة الطبيعية او العلاقة الحميمية التففتح هو إيجاد حل عادل المراة و الرجل فهما مكملان وليس متصارعان .... المراة الموظفة تحس بالراحة النفسية فعلا لكن ليس في الأمور التي هناك من يديرها احسن لان ليس له حمل او عدة او رضاعة انه الرجل الدي يحترم المراة التي هي امه وأخته.....
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5 - وجدي الاثنين 09 مارس 2020 - 21:14
جهاز الشرطة لا يصلح للنساء.هل تستطعن القبض على المجرمين المسلحين.هل تستطعن العمل بالليالي وبالاعياد.من قلة الوظائف تزاحمن الرجال على وظيفة لا تتناسب مع فزيولوجيتهن
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