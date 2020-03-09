حموشي يحتفي بشرطيات العيون تخليدا ليوم المرأة

هسبريس من العيون

خلدت أسرة ولاية أمن العيون اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الـ 08 من شهر مارس من كل سنة.

وبهذه المناسبة، اختار حسن أبو الذهب، والي أمن العيون، تنظيم حفل استقبال على شرف النساء الشرطيات بمختلف رتبهن وأسلاكهن، وكذا أرامل موظفي الشرطة والعاملات بمقرات الأمن بكل من العيون، الداخلة، بوجدور، المرسى، السمارة، طان طان، كلميم وسيدي إفني.

ونقل المسؤول الأمني، الذي كان مرفوقا برؤساء المناطق بدائرة العيون، إلى الشرطيات رسائل التهنئة والتبريكات التي خصهن بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، متمنيا لهن مزيدا من السداد والتوفيق في مهامهن النبيلة خدمة لأمن الوطن والمواطنين.

وجاء في الرسالة التي تلاها أبو الذهب بالنيابة عن حموشي: "لعل أهم نجاحات المرأة الشرطية حضورها في مختلف التخصصات والوظائف الأمنية، بل وتقلد مناصب المسؤولية فيها كرئيسات دوائر، فرق حوادث السير، رئيسات لمجموعات الكلاب المدربة، وغيرها من الفرق والوحدات، حيث برهنن بفضل عزيمتهن وكفاءاتهن المتميزة عن حس مهني عال، وتضحية ونكران الذات في كل المهام المنوطة بهن، بما فيها تلك المحفوفة بالمخاطر".

واعتبر المدير العام للأمن الوطني "نجاح الشرطيات نجاحا للمرفق العام الشرطي، وتميزهن تميزٌ للمنظومة الأمنية ببلادنا، التي تخطو بثبات وبوتيرة تصاعدية نحو الإصلاح الشامل الذي يليق بأوراش التنمية الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية الشريفة تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده".

وعبر المسؤول الأمني الأول، في رسالته، عن "تجديد متمنياته الصادقة بالتوفيق والسداد لكافة النساء الشرطيات، أصالة عن نفسه ونيابة عن موظفي المديرية العامة للأمن الوطني".

والمناسبة ذاتها، أشاد عبد اللطيف حموشي بجميع نساء الأمن الوطني، من زوجات الشرطيين وبناتهم وأخواتهم، مع تقديم تحية خاصة مشفوعة بالإجلال والامتنان لأرامل رجال الأمن الوطني ممن أسلموا الروح لخالقها في سبيل حماية وصون الثوابت العليا للمملكة المغربية.