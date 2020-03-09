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كُتّاب وآراء
ولاية الأمن تخلد اليوم العالمي للمرأة بمدينة أكادير
تخليدا لليوم العالمي للمرأة، الذي يُصادف الثامن من مارس من كل سنة، احتفلت ولاية أمن أكادير، الإثنين، بكافة الموظفات المنتسبات للمديرية العامة للأمن الوطني بمختلف رتبهن.
وأُلقيت خلال الحفل الذي ترأسه والي أمن أكادير، كلمة باسم المدير العام للأمن الوطني موجهة إلى النساء الشرطيات احتفالا بهذه المناسبة، تقدم من خلالها بأسمى عبارات التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد وموصول الهناء والصحة وموفور السعادة والعافية.
كما تخلل حفل الاحتفاء بالمرأة الشرطية بأكادير تقديم ولاية الأمن باقة من الورود للشرطيات، وذلك "عرفانا بمجهوداتهن وإسهامهن في حفظ الأمن، ناهيك عن انخراطهن بفعالية في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين".
ووفق الواقفين وراء هذا الالتفاتة إلى المرأة في قطاع الأمن الوطني، "فهي محطة لتكريم النساء وتجديد التنويه بنجاحاتهن المهنية، وموعد سنوي للتنويه بالموظفات الشرطيات من الممارسات، خصوصا اللواتي اتسمت مسيرتهن المهنية بعطاء استثنائي هذه السنة، كعرفان وتقدير من المديرية العامة للأمن الوطني للخدمات الجليلة والخصال الحميدة التي تتميز بها النساء الشرطيات على اختلاف رتبهن، وكذا تثمينا لانخراطهن بكل تفان في القيام بواجبهن المهني".
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناسبة تميّزت بمشاركة أرامل الأمن الوطني وعاملات النظافة بولاية أمن أكادير، باعتبارهن جزء من أسرة الأمن الوطني.