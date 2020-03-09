أسرة الأمن تحتفلُ بنساء الشّرطة في النّاظور

عبد الكريم هرواش من الناظور

بمناسبةِ عيد المرأة المصادف للثّامن من شهر مارس من كلّ سنة، احتفتْ المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بالنّاظور، في إطارِ حفلٍ تكريمي نُظم اليوم الاثنين، بالموظّفات والشّرطيات العاملاتِ في مختلفِ المصالح الأمنية.

وشمل الحفلُ، الذي ترأسه والي الأمن بالنّاظور، إلياس أموكان، تقديم باقات ورود رمزية وشهادات تقديرية للمُحتفى بهنّ اعترافًا بمجهوداتهنّ في عملهنّ الأمني.

وقال إلياس أموكان في كلمةٍ افتتاحية ألقاها على مسامع الحضور: "إنّ الحفل المنظّم من طرف أسرة الأمن يُعدّ اعترافًا بمجهودات الشّرطيات في عملهنّ الدؤوب للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وحماية مصالحهم الخاصّة وفقًا لما يمليه الواجب المهني."

وأضاف المتحدّث أن نساءَ الأمن بالنّاظور "استطعنَ أن يبرهنّ على حسهنّ المهني العالي بالتحلّي بخصال نبيلة ومتميّزة في القيام بعملهنّ على أكمل وجه".

وأبرز أموكان أن "هذه الخصال جعلت من موظفات الأمن ركيزة قوية في تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين على مستوى الناظور، ما رسّخ مكانتهن في صفوف الأمن الوطني عن جدارة واستحقاق."