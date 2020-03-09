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الرئيسية | جهات | ورود حمراء هدية نساء الشرطة بالحمامة البيضاء

ورود حمراء هدية نساء الشرطة بالحمامة البيضاء

ورود حمراء هدية نساء الشرطة بالحمامة البيضاء
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 09 مارس 2020 - 15:30

خلدت أسرة الأمن بولاية تطوان، الاثنين، اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك بتنظيم حفل على شرف الشرطيات والموظفات وأرامل رجال الأمن توج بتقديم ورود لهن برحاب الولاية الأمنية بمدينة تطوان.

الحفل التكريمي لفائدة الشرطيات والموظفات العاملات بالأمن الولائي، عرف حضور رؤساء المناطق الأمنية بكل من تطوان والمضيق الفنيدق، إلى جانب رؤساء المفوضيات الأمنية التابعة لها، إضافة إلى رؤساء المصالح الولائية التابعة لولاية أمن تطوان.

وتقدم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، في رسالة بالمناسبة ألقاها والي أمن تطوان، إلى جميع الشرطيات العاملات بالأمن الولائي بمختلف درجاتهن وأسلاكهن بالشكر لما يقدمن من تضحيات جسيمة في سبيل مساهمتهن في ضمان أمن الوطن والمواطنين.

وأكد محمد لوليدي، والي أمن تطوان، خلال كلمته، على المكانة الهامة التي تشغلها النساء في صفوف الأمن الوطني، وذلك بعدما ولجت المرأة الشرطية عن جدارة واستحقاق جميع التخصصات وكافة المجالات الأمنية، بما فيها تلك المطبوعة بالتحدي ومقارعة الصعاب والمخاطر.

كما تم توزيع شواهد تهنئة وورود حمراء بالمناسبة على الشرطيات والموظفات وأرامل شهداء الواجب المهني والمستخدمات المحتفى بهن، عرفانا وتقديرا لمجهوداتهن وتضحياتهن أثناء أدائهن لمهامهن في سبيل توفير أمن البلاد والعباد.

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