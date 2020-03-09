24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:18
|07:44
|13:43
|16:58
|19:34
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترويج الكحول يوقف ستينيا بالفقيه بن صالح
- عندما نقل جنود السلطان مولاي سليمان الطاعون إلى أرجاء المغرب
- في نظريةِ اللاَّ- مؤامرة، وفطنةِ اللَّقْلاق...؟
- تغييب النساء القاضيات عن مناصب المسؤولية بالمغرب
- منظفات المراحيض .. "ظلم" أصحاب المحلات و"بخل" قضاة الحاجات
تسع سنوات على "خطاب 9 مارس" .. "مغرب جديد" بروح قديمة (5.00)
- الرباط تدرسُ الرّد على نواكشوط .. والغزواني يفجّر تحالف الجارين - (187)
- الاشتباه في إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يثير استنفارا بالبيضاء - (101)
- مستشفى بنصميم .. حكاية أكبر مستشفى مغربي بالقارة الإفريقية - (83)
- التقارب المغربي الأمريكي بخصوص الصحراء يبعثر الأوراق في الجزائر - (71)
- وزارة التربية تُفاوض "دكاترة الوظيفة العمومية" لحل الأزمة القائمة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ورود حمراء هدية نساء الشرطة بالحمامة البيضاء
خلدت أسرة الأمن بولاية تطوان، الاثنين، اليوم العالمي للمرأة؛ وذلك بتنظيم حفل على شرف الشرطيات والموظفات وأرامل رجال الأمن توج بتقديم ورود لهن برحاب الولاية الأمنية بمدينة تطوان.
الحفل التكريمي لفائدة الشرطيات والموظفات العاملات بالأمن الولائي، عرف حضور رؤساء المناطق الأمنية بكل من تطوان والمضيق الفنيدق، إلى جانب رؤساء المفوضيات الأمنية التابعة لها، إضافة إلى رؤساء المصالح الولائية التابعة لولاية أمن تطوان.
وتقدم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، في رسالة بالمناسبة ألقاها والي أمن تطوان، إلى جميع الشرطيات العاملات بالأمن الولائي بمختلف درجاتهن وأسلاكهن بالشكر لما يقدمن من تضحيات جسيمة في سبيل مساهمتهن في ضمان أمن الوطن والمواطنين.
وأكد محمد لوليدي، والي أمن تطوان، خلال كلمته، على المكانة الهامة التي تشغلها النساء في صفوف الأمن الوطني، وذلك بعدما ولجت المرأة الشرطية عن جدارة واستحقاق جميع التخصصات وكافة المجالات الأمنية، بما فيها تلك المطبوعة بالتحدي ومقارعة الصعاب والمخاطر.
كما تم توزيع شواهد تهنئة وورود حمراء بالمناسبة على الشرطيات والموظفات وأرامل شهداء الواجب المهني والمستخدمات المحتفى بهن، عرفانا وتقديرا لمجهوداتهن وتضحياتهن أثناء أدائهن لمهامهن في سبيل توفير أمن البلاد والعباد.