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احتفال بمجهودات نساء الشرطة بولاية أمن سطات

احتفال بمجهودات نساء الشرطة بولاية أمن سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 09 مارس 2020 - 15:05

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، نظمت ولاية أمن سطات، الاثنين، حفلا على شرف الشرطيات بمقر الولاية، تكريسا لثقافة الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها موظفات ولاية الأمن بعاصمة الشاوية.

ونوّه عبد المجيد الشوّاي، والي أمن سطات، أثناء إلقائه كلمة المدير العام للأمن الوطني بالمناسبة، بالدور الذي تقوم به النساء الشرطيات من خلال المسؤوليات التي تقلدّنها وسط صفوف المديرية العامة للأمن الوطني، وما تحقق من مكتسبات أمنية واجتماعية وأسرية.

وعبّر الشوّاي في الكلمة نفسها عن امتنان المدير العام للأمن الوطني لما تقدّمه النساء الشرطيات من أداء مهني متميّز، وما تبرهن عليه من تضحيات جسيمة في سبيل المصلحة العليا لأمن الوطن والمواطنين.

وأشاد والي أمن سطات، في الكلمة نفسها نيابة، عن مديره العام، بكافة نساء الأمن الوطني اللواتي تبوّأن مكانتهنّ عن جدارة واستحقاق، دون نسيان زوجات الشرطيين وأبنائهم وأخواتهم، موجّها تحية خاصة لأرامل رجال الأمن الوطني.

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