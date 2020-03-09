حفل بهيج يكرم النساء الشرطيات بالعاصمة الرباط

هسبريس من الرباط

احتضن مقر ولاية أمن الرباط، صباح اليوم الاثنين، حفلاً بهيجا بالورود تكريمياً للشرطيات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الـ 8 من شهر مارس، وذلك تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وفي هذا السياق، ألقى والي أمن الرباط كلمة في حق المرأة الشرطية، نيابة عن المدير العام للأمن الوطني وباسم رؤساء المصالح بالولاية ومناطقها الأمنية الأربع ودوائرها في جميع الأحياء، موجها تحية إجلال وتقدير للمرأة الشرطية عامة بكل مناطق المملكة لما يقمن به من خدمات وأعمال جليلة إلى جانب الرجل بكل تفان وإخلاص ومسؤولية.

وقد حملت هذه الكلمة تنويها بالموظفات الشرطيات وتشجيعا لهن في اقتحمن ميدان الشرطة بكل عزيمة وإصرار وقوة من أجل البذل والعطاء والتضحية من أجل الوطن.

كما نوهت كلمة المدير العام للأمن الوطني بالجهود والتضحيات التي تقدمها المرأة الشرطية، التي تجدها دائما بجانب أخيها الشرطي في كل أسلاك الشرطة ومختلف مستوياتها.

وأبرزت أن المرأة أصبحت اليوم تقوم بدور ضابط الشرطة القضائية وأدوار أخرى جد مهمة تخص قضايا الأحداث والنساء المعنفات، حيث لم يعد هناك حاليا أي فرق بينها وبين الرجل في البذل والعطاء والتضحية.