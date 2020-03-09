شرطيات طنجة يحظين باعتراف وتقدير الأمنيين

هسبريس - عبد الواحد استيتو

نظمت ولاية أمن طنجة، مساء الاثنين، حفلا تكريميا لفائدة الموظفات الشرطيات، ترأسه والي الأمن وحضره، بالإضافة إلى الشرطيات المحتفى بهن، رؤساء المصالح وباقي الموظفين العاملين بولاية أمن طنجة.

وقد تم افتتاح هذا الحفل بكلمة لوالي الأمن، هنأ من خلالها الشرطيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة "تندرج في إطار تنفيذ تعليمات المديرية القاضية بتدعيم الدور الفعال الذي تلعبه المرأة الشرطية ضمن المنظومة الشرطية، مع الحرص على انخراطها بشكل كامل في مهام المؤسسة الأمنية المرتبطة بحماية أمن المجتمع والسهر على حياة وسلامة أفراده والمحافظة على استقراره".

كما أعرب المتحدث، من خلال كلمته، عن فخر المديرية العامة للأمن الوطني بما حققته الشرطية المغربية من نجاح وإثبات للذات في سلك الأمن وبلوغها مراتب ريادية وقيادية، عرفانا بما تسديه من جليل الخدمات لوطنها، وهي خطوات تستحق كل التنويه والتقدير.

وبعد حفل شاي على شرف الشرطيات المحتفى بهن، تم توزيع الورود بهذه المناسبة.